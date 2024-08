Stoły rozkładane na 12 i na 10 osób – jakie wymiary powinny mieć?

Stół rozkładany na 10 i 12 osób to opcja bardzo praktyczna, sprawdzająca się nie tylko na dużych metrażach. Przy takim stole zmieści się cała rodzina na przykład podczas świątecznego obiadu lub urodzin. Na co dzień, stół jest złożony i nie zabiera dużo miejsca, a jeśli dodatkowo ma blat w kształcie prostokąta lub kwadratu, można dosunąć go do ściany i zyskać jeszcze więcej przestrzeni.

Przyjęło się uważać, że na każdego biesiadnika przy stole powinno przypadać około 60 cm miejsca, a przynajmniej przestrzeń 40x50 cm – jest to niezbędne minimum, by pomieścić nakrycie ze sztućcami, kubek, szklankę, kieliszek. Weź pod uwagę, że nakrycia to nie wszystko. Na stole musi znaleźć się miejsce na talerze i półmiski z przystawkami, dzbanek z wodą, butelkę wina, paterę z ciastem i wiele innych rzeczy. Dlatego rozmiar stołu na 12 lub 10 osób musi być naprawdę imponujący.

Jakie wymiary powinny mieć stoły, żeby można było mówić o komfortowym użytkowaniu? Stoły na 10 osób wymiary:

Stół na 10 osób okrągły – średnica co najmniej 170 – 180 cm;

Stół na 10 osób owalny – 190x100 cm;

Stół na 10 osób prostokątny – co najmniej 200x90 cm, a idealne wymiary to 240x100 cm;

Stół na 10 osób kwadratowy – 140x140 cm; Stoły na 12 osób wymiary:

Stół na 12 osób okrągły – 210 – 250 cm średnicy;

Stół na 12 osób owalny – 240x100 cm; • Stół na 12 osób prostokątny – 300x100 cm;

Stół na 12 osób kwadratowy – 180x180 cm; Stylowy Meblowy wykonuje stoły na wymiar.

Jeśli potrzebujesz solidnego stołu lub stołów innych niż o ogólnie przyjętych parametrach, chętnie go dla Ciebie wykonamy. Pamiętaj też o dobraniu odpowiednich krzeseł, pasujących designem i kolorami do wybranego przez Ciebie wystroju. Wysokość stołu, przy którym komfortowo zjesz posiłek, to około 75-80 cm.

Stoły okrągłe rozkładane na 12 osób czy 10 osób

Stoły okrągłe rozkładane na 10 i 12 osób – gdzie sprawdzą się takie meble? Jakim pomieszczeniem trzeba dysponować, żeby pozwolić sobie na tak duży stół z kompletem krzeseł? Zacznijmy od tego, że duże stoły rozkładane na 10 czy 12 osób od czasu do czasu przydają się w każdym domu. Czy to z okazji okrągłych urodzin, na które chce się zaprosić więcej osób, rocznic, a nawet chrzcin lub komunii jeśli ktoś zdecyduje się urządzać je w domu. W dużych domach i mieszkaniach, gdzie mamy do dyspozycji spory salon, który trzeba odpowiednio urządzić, stoły rozkładane na 10 i 12 osób z kompletem krzeseł będą po prostu niezbędnym elementem wyposażenia.

Jakie stoły na 10 i 12 osób wybrać do swojego wystroju?

Wymiary stołu to jedno, a jego design i kolorystyka drugie. Przy wyborze odpowiedniego stołu do salonu lub jadalni kieruj się tymi samymi zasadami, co przy dobieraniu innych mebli. Całość aranżacji powinna być spójna. Przykładowo – jeśli planujesz mieć wystrój w stylu rustykalnym, skandynawskim czy klasycznym, postaw na stół drewniany. Drewno jest szlachetne i ponadczasowe, a poza tym występuje w wielu odcieniach, więc do każdego typu pomieszczenia znajdzie się coś odpowiedniego – czarne, bielone, jasne, beżowe, ciepły brąz, drewno z dodatkiem bieli, czerni, szarości – blaty w innych kolorach na drewnianych nogach świetnie wyglądają w wielu wystrojach. Poza tym drewno jest wytrzymałe, a stół rozkładany na 10 lub 12 osób musi udźwignąć spory ciężar podczas przyjęć. Dużą popularnością cieszą się stoły na metalowych nogach. Również są bardzo odporne i wytrzymałe a metalowe dodatki sprawdzają się w wielu wystrojach: nowoczesnym, industrialnym, loftowym a nawet glamour. Nogi mogą być chromowane, srebrne, czarne, złote – według potrzeb. Oprócz blatów w odcieniach drewna na metalowych nogach świetnie wyglądają blaty białe i czarne. Stoły okrągłe świetnie wpisują się w klimat salonów i jadalni klasycznych, boho, angielskich, shabby chic, a prostokątne – loftowych, industrialnych, czy nowoczesnych, ale to oczywiście rzecz gustu i potrzeb domowników. Każdy stół może świetnie się sprawdzić, jeśli dopasujemy go do aranżacji i kolorystyki wystroju wnętrza.

Rozkładane stoły na 12 osób i 10 osób – czy tylko do wnętrz domowych?

Stylowy Meblowy wykona stoły rozkładane na 10 i 12 osób nie tylko do domowych salonów i jadalni. Duże stoły sprawdzają się przede wszystkim w lokalach gastronomicznych: restauracjach, stołówkach, barach, pubach, ale nie tylko. Również sale konferencyjne, szkoleniowe, uczelnie, miejsca, gdzie odbywają się wystawy i targi branżowe potrzebują dużych, długich, wytrzymałych stołów, które sporo udźwigną i pomieszczą, a do tego będą jeszcze odporne na uszkodzenia. Wykonujemy meble z dobrych jakościowo materiałów, odpornych na uszkodzenia i negatywne czynniki. Dbamy też o to, żeby nasze stoły były estetyczne i wpisujące się w nowoczesne trendy i wystroje. Stylowy meblowy to firma, która zrobi dla Ciebie nie tylko stół okrągły rozkładany na 10 osób, czy stół rozkładany na 12 osób, ale także dopasowane stylem i materiałem krzesła, a także stoły o mniejszych i większych rozmiarach, stoliki kawowe i ławy. Potrzebujesz stylowych i trwałych mebli do salonu, gabinetu, jadalni, biura, stołówki, pubu? Skontaktuj się ze StylowyMeblowy.pl i po prostu je zamów!