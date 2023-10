Smartfon Motorola do 1000 zł - jaki wybrać?

Jaki smartfon do 1000 zł będzie dobrym zakupem? Sprawdź propozycje marki Motorola! Producent, kojarzony z kultowymi telefonami komórkowymi sprzed ery smartfonów, świetnie odnajduje się w kategorii nowoczesnych urządzeń, oferując modele w różnych przedziałach cenowych. Zobacz, na co możesz liczyć, dysponując kwotą 1000 zł. Może cię zaskoczyć, jak dopracowane sprzęty kupisz w takim budżecie!

Niedrogi telefon - na co zwrócić uwagę?

Jeśli dysponujesz niewygórowanym budżetem, powinieneś realistycznie podejść do poszukiwań nowego smartfona. Oznacza to, że kluczowe jest określenie, na jakich parametrach ci najbardziej zależy i bycie otwartym na kompromisy. W kwocie do 1000 zł raczej nie uda ci się na przykład znaleźć urządzenia obsługującego łączność 5G. Zwykle też nie ma co liczyć na dużą ilość RAM czy wbudowanej pamięci. To ostatnie ograniczenie dość łatwo możesz obejść, przechowując pliki multimedialne w chmurze.

Trzeba jednak podkreślić, że nawet budżetowe smartfony oferują przynajmniej przyzwoite aparaty fotograficzne. Dobrze wypadają także pod względem wzornictwa - zwłaszcza, że to mocna strona marki Motorola!

Nawet w niedrogich urządzeniach znajdziesz pojemną baterię i zwykle także opcję szybkiego ładowania.

Jak widzisz, są obszary, w których konieczne będzie pójście na kompromis. Nie oznacza to jednak, że modele do 1000 zł nie są warte uwagi. Przeciwnie - jeśli szukasz dobrze zaprojektowanego telefonu na Androidzie, który dobrze leży w dłonie i atrakcyjnie się prezentuje, nie ma lepszej opcji niż budżetowe modele Motorola!

Jak wybrać dobrego smartfona? Najważniejsze kwestie

Zastanawiasz się, na jakie parametry ze specyfikacji technicznej zwracać uwagę, porównując poszczególne modele? Pamiętaj, że poszczególne urządzenia z podobnej półki cenowej mogą się między sobą znacząco różnić. Dlatego uważnie przeanalizuj:

procesor;

RAM;

wbudowaną pamięć;

pojemność baterii;

czas jej uzupełniania;

parametry wyświetlacza;

parametry aparatu;

odporność na wodę i pył;

system operacyjny;

Motorola cieszy się uznaniem jeśli chodzi o niedrogie smartfony - świetnie się one sprzedają. Zobacz, jakie modele do 1000 zł będą udanym zakupem!

Polecane smartfony Motorola do 1000 zł

Budżetowy sprzęt to idealny wybór dla najmłodszych lub najstarszych użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają przygodę ze smartfonami. Urządzenia tego typu docenią też oszczędni oraz wszyscy, którzy telefonu używają przede wszystkim doŚ prowadzenia rozmów. Zobacz polecane modele do 1000 zł, które pozwolą i cieszyć się dużym wachlarzem funkcji w atrakcyjnej cenie!

MOTOROLA Moto G23 - bardzo dobrze oceniany model z wydajnym procesorem MediaTek Helio G85 i 8 GB RAM. Wbudowana pamięć to 128 GB. Dobrze wypada też 6,5-calowy wyświetlacz IPS. Wysoka częstotliwość odświeżania (90 Hz) gwarantuje, że obraz jest płynny. Przypadnie ci do gustu też zestaw aparatów z technologią Quad Pixel, która pozwoli ci robić udane zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Z tyłu masz: 50 + 5 + 2 Mpix, z przodu: 16 Mpix. Mocną stroną tego modelu jest smukły design - telefon dobrze leży w dłoni. Spodoba ci się pojemna bateria - 5000 mAh!

- bardzo dobrze oceniany model z wydajnym procesorem MediaTek Helio G85 i 8 GB RAM. Wbudowana pamięć to 128 GB. Dobrze wypada też 6,5-calowy wyświetlacz IPS. Wysoka częstotliwość odświeżania (90 Hz) gwarantuje, że obraz jest płynny. Przypadnie ci do gustu też zestaw aparatów z technologią Quad Pixel, która pozwoli ci robić udane zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Z tyłu masz: 50 + 5 + 2 Mpix, z przodu: 16 Mpix. Mocną stroną tego modelu jest smukły design - telefon dobrze leży w dłoni. Spodoba ci się pojemna bateria - 5000 mAh! MOTOROLA Moto G72 - kolejna propozycja w atrakcyjnej cenie, której specyfikacja pozytywnie cię zaskoczy! Zastosowano tutaj procesor MediaTek Helio G99, a do tego 8 GB RAM. Pojemność wbudowanej pamięci jest taka jak w opisanym wyżej urządzeniu - 128 GB. Zwróć uwagę na świetnej jakości 6,6-calowy wyświetlacz P-OLED, który doskonale odwzorowuje kolory. Imponująco wypada także system aparatów - z tyłu: 108 + 8 + 2 Mpix, z przodu: 16 Mpix. Pojemność baterii to 5000 mAh.

- kolejna propozycja w atrakcyjnej cenie, której specyfikacja pozytywnie cię zaskoczy! Zastosowano tutaj procesor MediaTek Helio G99, a do tego 8 GB RAM. Pojemność wbudowanej pamięci jest taka jak w opisanym wyżej urządzeniu - 128 GB. Zwróć uwagę na świetnej jakości 6,6-calowy wyświetlacz P-OLED, który doskonale odwzorowuje kolory. Imponująco wypada także system aparatów - z tyłu: 108 + 8 + 2 Mpix, z przodu: 16 Mpix. Pojemność baterii to 5000 mAh. MOTOROLA Moto G13 - sprzęt za nieco więcej niż połowę zakładanego budżetu! Masz tutaj procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB RAM. Wbudowana pamięć to z kolei 128 GB. Wyświetlacz ma przekątną 6,53 cala - to matryca IPS. Jak w innych sprzętach omawianego producenta także i tutaj dobrze prezentują się aparaty. Z tyłu znajdziesz 50 + 2 + 2 Mpix, z przodu: 8 Mpix - zastosowano w nich technologię Quad Pixel. Pojemność baterii to 5000 mAh.

Chcesz poznać inne propozycje tego producenta? Sprawdź wszystkie smartfony Motorola w sklepie MediaMarkt!