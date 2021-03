Samochody Ford stworzone do poruszania się po wąskich ulicach Sosnowca

Jaki Ford najlepiej sprawdzi się na ulicach Sosnowca? Który model będzie najlepszym wyborem? Przedstawiamy trzy najchętniej wybierane modele Forda przez Polaków, które idealne sprawdzą się w mieście. Każdy z nich zapewnia kierowcy i podróżującym wysoki komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. W artykule znajduje się również informacja o sprawdzonym Salonie, oferującym samochody Forda blisko Sosnowca.

Ford Focus

Kręte drogi, wąskie uliczki, korki, czy ruchliwe autostrady – Ford Focus doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji. To dobry wybór dla osób szukających miejskiego auta, którym zależy na komforcie jazdy oraz tym, aby można było zaparkować samochodem nawet tam, gdzie jest niewiele miejsca.

Ford Focus wyposażony jest w szereg zaawansowanych technologii, które znacznie ułatwiają jazdę. Inteligentny tempomat z funkcją Stop and Go, system pomagający utrzymać pojazd na pasie ruchu czy wielokrotnie nagradzany system łączności Ford SYNC 3 to zaledwie parę przykładów systemów i funkcji, które posiada ten model Forda.

Komfort jazdy zapewnia również modem FordPass Connect. W jaki sposób ułatwia on podróżowanie? Poniżej jego trzy najważniejsze funkcje.

w razie kolizji FordPass Connect nawiązuje połączenie ze służbami ratowniczymi w systemie eCall; samochodowy punkt Wi-Fi zapewnia zarówno kierowcy, jak i pasażerom połączenie z Internetem; Live Traffic co pół minuty aktualizuje informacje o ruchu drogowym do systemu nawigacji SYNC 3, dzięki czemu łatwiej jest omijać korki.

Ford Fiesta

Ford Fiesta to już flagowy model amerykańskiej marki, który cieszy się sporą popularnością w Polsce, także wśród mieszkańców Sosnowca. Samochód produkowany niezmiennie od 1976 roku należy do aut z segmentu B. Podobnie jak Ford Focus pojazd doskonale sprawdza się w mieście, co zawdzięcza przede wszystkim dopracowanemu w najdrobniejszych szczegółach układowi jezdnemu, oszczędnemu, ale wydajnemu silnikowi oraz przestronnemu wnętrzu. Samochód wyróżnia także innowacyjny i gustowny design oraz solidne wykonanie.

Popularny model z tej serii to Ford Fiesta ST Line. Ta wersja samochodu wyposażona jest w wiele praktycznych funkcji, ułatwiających prowadzenie pojazdu, co jest w szczególności przydatne w przypadku początkujących kierowców. Wymienić tutaj można m.in. aktywnego asystenta parkowania, inteligentny tempomat, czy system rozpoznawania znaków drogowych.

Ford dla mieszkańców Sosnowca

Gdzie kierowcy ze Sosnowca mogą kupić Forda? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – w Salonie AUTO-BOSS. To Autoryzowany Salon nowych i używanych samochodów Forda mający swoją siedzibę w Chorzowie.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z ich oferty? Salon może pochwalić się nie tylko atrakcyjnymi cenami pojazdów, ale również kompleksową obsługą i usługami utrzymanymi na wysokim poziomie. Wybierając AUTO-BOSS, klienci Salonu zyskują fachowe porady na każdym etapie zakupu, niezależnie od tego, czy wybierają model, czy zastanawiają się nad formą finansowania, bądź ubezpieczenia.