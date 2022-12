Przygotuj własny zestaw do sterowania ogrzewaniem – skorzystaj z konfiguratora

Płacisz wysokie rachunki za ogrzewanie? Sposobem, by je zredukować w zauważalny sposób, jest montaż nowoczesnej automatyki do zarządzania ciepłem. Jaki zestaw wybrać do swojego domu lub mieszkania? Ile to będzie kosztowało? Skorzystaj z darmowego konfiguratora dostępnego na stronie firmy TECH Sterowniki i zacznij oszczędzać na ogrzewaniu!

Konfigurator systemów – do czego służy i jak działa?

Zacznijmy do tego, czym jest i jak działa konfigurator systemów grzewczych. Jest to nowoczesne narzędzie dostępne bezpłatnie online, które pozwala wygenerować przykładowy zestaw do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym, podłogowym lub mieszanym. Użytkownik w kolejnych krokach określa poza typem posiadanego ogrzewania także m.in. liczbę pomieszczeń oraz preferencje dotyczące montażu czy ustawień, w tym, czy preferuje zestaw przewodowy czy bezprzewodowy oraz czy chce ustawić i edytować parametry ogrzewania także zdalnie.

Konfigurator jest dostępny na stronie: https://www.techsterowniki.pl/konfigurator-systemow/pl/typ

Dobór urządzeń i koszty zestawu

Dla poszczególnych typów ogrzewania dostępne są różne modele urządzeń. Do podstawowego systemu, który umożliwia zarządzanie ogrzewaniem, można dobrać urządzenia dodatkowe, przykładowo do systemu grzejnikowego specjalne czujniki otwarcia okna, które pozwalają oszczędzać ciepło w czasie wietrzenia pomieszczeń. Od wybranych modeli i dodatkowych rozwiązań będzie zależeć ostateczna cena całego zestawu do sterowania.

Co ważne, po uzupełnieniu wszystkich danych generowana jest konfiguracja, którą można pobrać w formacie PDF lub wysłać bezpośrednio na wskazany adres mailowy. Użytkownik dostaje pełną listę urządzeń dobranych zarówno do określonej wcześniej liczby pomieszczeń, które mają być obsługiwane, jak i indywidualnych preferencji. Przy każdym wybranym urządzeniu znajduje się informacja dotycząca kosztu zakupu. Również w podsumowaniu uwzględniony jest koszt inwestycji w cały system zgodnie z dobranymi parametrami. Są to ceny katalogowe, w celu otrzymania dokładnej wyceny najlepiej skontaktować się z dystrybutorem.

Dlaczego warto skorzystać z konfiguratora?

To nic nie kosztuje – rozwiązanie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze – wystarczy wykonać zaledwie kilka prostych kroków, by uzyskać gotową konfigurację.

Możliwość prostej i szybkiej wizualizacji zestawu – konfigurator pozwala się zorientować, jak wyglądałby gotowy system.

Określenie kosztów inwestycji – w zestawie zostają wyszczególnione koszty poszczególnych urządzeń oraz całej inwestycji.

Aż 3 systemy do wyboru – użytkownik może przygotować zestawienie dla ogrzewania grzejnikowego, podłogowego oraz mieszanego.

Przygotuj własną konfigurację

Bez względu na typ ogrzewania, jak również preferowany sposób montażu (przewodowy lub bezprzewodowy) warto skorzystać z darmowego konfiguratora i dowiedzieć się, jak można zautomatyzować swój system grzewczy. Poza oszczędnościami nowoczesna automatyka do sterowania ogrzewaniem gwarantuje także wygodę, komfort cieplny i pełną kontrolę nad instalacją grzewczą.

Przeczytaj więcej o tym, jak można oszczędzać na ogrzewaniu: https://www.techsterowniki.pl/zainwestuj-w-oszczedzanie