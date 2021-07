Przedłużanie włosów na nanoringi - wszystko, co musisz wiedzieć

Chcesz się cieszyć długimi, bujnymi włosami, bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania na ich wzrost? Skorzystaj z przedłużania. Dzięki nowoczesnym nanoringom osiągniesz spektakularny efekt bez szkody dla naturalnych pasm.

Przedłużanie włosów to skuteczny sposób na nadanie fryzurze długości i gęstości, bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania na naturalny wzrost. Dzięki nanoringom w ciągu zaledwie kilku godzin stylista wyczaruje na Twojej głowie burzę loków, gładkie niczym tafla jeziora długie pasma czy lekkie loki w stylu beachwaves.

Na czym polega przedłużanie na nanoringi?

Przedłużanie włosów na nanorigni polega na połączeniu cieniutkich pasm doczepów z pasmami naturalnych włosów przy pomocy niewielkich obrączek — nanoringów. Dzięki temu, że ringi są bardzo lekkie i dostosowane kolorystycznie do przedłużanych włosów są niewidoczne i zupełnie nieodczuwalne.

Info: nanoringi do złudzenia przypominają mikroringi od lat używane do przedłużania i zagęszczania włosów. Są jednak od nich zdecydowanie mniejsze (nawet o 90%), a co za tym idzie bardziej dyskretne.

Dla kogo przedłużanie włosów na nanoringi?

Przedłużanie wlosów metodą nanorigową to świetne rozwiązanie dla pań, które chcą wykonać zabieg bez szkody dla naturalnych pasm. Podczas pracy tę metodą stylista nie wykorzystuje wysokiej temperatury ani agresywnych substancji chemicznych, a jednym spoiwem, które łączy oba elementy, są właśnie obrączki — nanoringi. Zabieg jest więc w pełni bezpieczny także dla włosów słabych, łamliwych oraz regularnie poddawanych zabiegom stylizacyjnym.

Trwałość metody na nanorinigi

Wraz z naturalnym wzrostem pasm, ringi będą się obniżać, co w pewnej chwili, może zagrozić estetyce fryzury. Aby wyeliminować taką ewentualność, warto zdjąć dopinki po upływie 3-4 miesięcy. Jeśli do zabiegu stylista wykorzystał po dobrej jakości naturalne doczepy, które po kilku miesiącach wciąż wyglądają estetycznie, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z nich ponownie.

Jak dbać o włosy przedłużane na ringi?

Dobrej jakości doczepy i sprawne ręce stylisty to jednak zdecydowanie zbyt mało, aby fryzura zachowała blask i gładkość. Jeśli zależy Ci na tym, aby mimo upływu czasu dopinki wyglądały znakomicie:

do pielęgnacji używaj delikatnych nawilżających kosmetyków bez alkoholu, najlepiej serii przeznaczonych do włosów przedłużanych;

kilka razy dziennie czesz pasma otrzymaną od fryzjera szczotką;

myj włosy chłodną wodą i nie przesadzaj ze stylizacją. Choć naturalne doczepy możesz traktować tak jak naturalne włosy — suszyć suszarką, kręcić i prostować, pamiętaj, że są one pozbawione źródła wewnętrznego nawilżania, a co za tym idzie, szybko tracą wilgoć.

Źródło: https://besthair.pl/pol_m_ Wlosy-Nano-Ringi-223.html