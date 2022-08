Poznać świat w ciekawy sposób z podręcznikiem "Oblicza geografii 2"

Świat i zachodzące na nim zjawiska można poznać na różne sposoby. Jednym z nich jest geografia, ponieważ ten przedmiot dostarcza wielu ciekawych i przede wszystkim sprawdzonych informacji. Ta nauka przyrodnicza i społeczna ma akurat tę przewagę, że zapewnia kompleksową i profesjonalną wiedzę. Mogą się o tym bardzo łatwo przekonać chociażby osoby uczące się w klasach drugich w liceach i technikach dzięki interesującemu podręcznikowi.

Geografia - świat zaprasza do poznania jego tajemnic i ciekawostek o nim

Geografia zazwyczaj kojarzy się z mapami, zdjęciami i globusami. Faktem jest, każdy z tych elementów jest istotny w tej dziedzinie. Tyle że przedmiot ten obejmuje również inne zagadnienia związane np. z gospodarką czy działalnością człowieka. Pozwala to uczniom i uczennicom spojrzeć na świat ze znacznie szerszej perspektywy. Korzystając z tego konkretnego podręcznika, można pójść dalej w poznawaniu zjawisk zachodzących na świecie. Każdy rozdział skupia się na konkretnej dziedzinie i są to m.in.:

polityka światowa,

gospodarka,

przemysł,

wpływ człowieka na środowisko.

To tylko kilka przykładów tego, co oferują poszczególne działy. Pozwala to rozeznać się w tym, jak rozległą tematykę porusza podręcznik "Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy". Wiadomości są przy okazji przydatne z tego względu, że wybierając się do innych krajów w celach turystycznych czy zawodowych, ma się pełny obraz tego, z czego zjawiska w nich zachodzące wynikają. Może to dotyczyć każdego ze wspomnianych aspektów. Daje to lepsze zrozumienie oraz umiejętność odnalezienia się w innym miejscu.

Jakie jeszcze zalety ma podręcznik "Oblicza geografii" dla klas drugich szkół średnich?

W poznaniu wielu problemów współczesnego świata sprzyja dogodnie ułożona treść. Korzystanie z tej książki:

ułatwia poznawanie zagadnień związanych z geografią na tym etapie edukacji,

pomaga rozwinąć umiejętności prawidłowego posługiwania się mapami,

uczy analizowania przyczyn i skutków,

pozwala dobrze przyjrzeć się procesom społeczno-ekonomicznym,

doskonali kompetencje związane z interpretacją danych statystycznych.

Podręcznik wzbogacony jest wieloma zdjęciami, ilustracjami, infografikami i tabelami, dzięki którym znacznie zyskuje zawartość. Połączenie wysokiej wartości merytorycznej z przyciągającą uwagę stroną wizualną okazało się w przypadku tej publikacji pomysłowym rozwiązaniem. Nauka staje się przez to ciekawsza i zdecydowanie łatwiejsza.

Warto jeszcze wspomnieć o kartach pracy ucznia, które stanowią wraz z tym podręcznikiem nierozłączną parę. Systematyczne zaglądanie do obu tych wydawnictw z pewnością przyczyni się do poszerzenia wiedzy z geografii. Zresztą taki cel ma cała seria "Oblicza geografii", która pod względem zawartości zasługuje na wielkie uznanie.