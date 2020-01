Nowoczesne lampy wiszące - niezbędny element każdego stylowego wnętrza!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wybór oświetlenia to decyzja, przed którą czasem staje każdy z nas. Niezależnie od tego, czy powodem jest generalny remont i wymiana instalacji, czy po prostu zmiana wystroju mieszkania, oświetlenie czasem wymaga wymiany. Teoretycznie zakup nowoczesnej lampy wiszącej to nie problem – są dostępne w każdym sklepie budowlanym lub meblowym. Tym, co bywa naprawdę trudne bywa natomiast wybór takiego modelu, który będzie nie tylko idealnym dla danego wnętrza źródłem światła, ale także stylowym elementem wyposażenia. Podpowiadamy, co brać pod uwagę przy zakupie nowych lamp.

Przede wszystkim określ swoje potrzeby

Osoby zajmujące się poradami zakupowymi często zalecają, by jasno określić swoje oczekiwania i potrzeby. Pozwala to oszczędzić zarówno czas, jak pieniądze – dzięki chwili namysłu przed zakupami z góry wiemy, do jakich kategorii zawęzić poszukiwania, a czas poświęcony na porównanie ofert w Internecie pozwala zorientować się w średnich cenach i nie przepłacić za dany produkt. Nowoczesne lampy wiszące potrafią osiągać zawrotne ceny, a w innym miejscu często można znacznie taniej kupić taką samą lub podobną.

W przypadku robienia zakupów związanych z aranżacją wnętrz, na przykład oświetlenia, ważne jest też zdefiniowanie kilku najistotniejszych cech, które posiada nasze wnętrze – lub które chcemy mu nadać. Mamy ciemny pokój, a chcemy go rozjaśnić? To ważne! W pomieszczeniu dominuje styl industrialny? Prawdopodobnie najlepiej sprawdzą się lampy wykonane właśnie w takiej stylistyce. Inne istotne cechy pomieszczenia to dominująca kolorystyka czy przeznaczenie – czego innego oczekujemy po salonie, a czego innego po kuchni. Chwila poświęcona na zastanowienie się, jak chcemy oświetlić pomieszczenie pozwoli nam też uniknąć sytuacji, w której kupilibyśmy za dużo lub za mało lamp.

Jak wybrać nowoczesne lampy wiszące, by pasowały do wnętrza?

Samo stwierdzenie , czy lampa wisząca jest nowoczesna nie wystarczy, by mieć pewność, że będzie pasować do wnętrza. Ważne jest także określenie konkretnego stylu aranżacji – w końcu skandynawski minimalizm i industrialna surowość są nowoczesnymi stylami na równi z pełn ą szkła i metalu estetyką hi-tech. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na poszukanie oświetlenia, które będzie się dobrze komponowało z reszta wnętrza. Jak już wspominaliśmy, najłatwiej to zrobić określając dominujące kształty, materiały i kolory wykorzystane przy aranżacji – jeżeli jednak nie jesteśmy pewni swojej oceny, być może warto zatrudnić projektanta wnętrz.

Gdzie kupić stylowe nowoczesne lampy wiszące?