Nie chcesz budować basenu w ogrodzie? Wcale nie musisz, żeby cieszyć się kąpielą pod chmur

Gotowe baseny są doskonałą opcją dla tych, którzy chcą mieć basen na swoim podwórku, ale nie chcą kłopotów z jego instalacją. Są one również bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne baseny i wymagają mniejszej konserwacji. To świetny sposób, aby cieszyć się świeżym powietrzem bez kłopotów z instalacją na stałe - są łatwe w montażu i demontażu, a gdy nie są używane, można je po prostu schować do piwnicy lub garażu gdzie nie zajmą zbyt wiele miejsca.

Jak wybrać najlepszy basen dla swoich potrzeb?

Gotowe baseny ogrodowe są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych basenów. Są łatwiejsze w transporcie, tańsze i bardziej wytrzymałe.

Obecnie na rynku istnieje wiele różnych opcji basenów nadmuchiwanych, stelażowych czy kanadyjskich. Wybór może więc zależeć od tego, do czego go potrzebujesz i ile miejsca masz do dyspozycji. Najlepsze baseny są wykonane z wysokiej jakości materiałów i mają wiele funkcji. Są trwałe i mogą być używane przez lata.

Dobry nadmuchiwany basen powinien być łatwy w montażu, konserwacji i czyszczeniu. Powinien być również objęty gwarancją i mieć łatwo dostępny dział obsługi klienta w przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w trakcie użytkowania. Nie bez znaczenia jest też estetyczny, atrakcyjny wygląd - taki basen powinien zdobić ogród i dobrze komponować się z otoczeniem.

Baseny stelażowe Intex

Jedną z wiodących marek na tym rynku jest Intex. Oferuje ona wiele produktów dla różnych potrzeb i budżetów: począwszy od małych dmuchanych basenów dla dzieci do dużych basenów stelażowych dla dorosłych, które mogą pomieścić do 10 osób lub więcej. Ich produkty są wyposażone w różne praktyczne funkcje, takie jak pompa filtracyjna, kontrola pojemności wody, osłona przeciwsłoneczna itp. Firma Intex oferuje również wiele akcesoriów uatrakcyjniających zabawę w basenach, takich jak nadmuchiwana zjeżdżalnia, obręcz do koszykówki lub siatka do siatkówki, które można kupić oddzielnie od ich głównej linii produktów.

Jacuzzi dmuchane - na każdą porę roku

Dmuchane jacuzzi to świetny sposób, aby cieszyć się kąpielą na świeżym powietrzu bez konieczności martwienia się o pogodę. Są one również doskonałym sposobem spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną i świetnie uatrakcyjnią każde przyjęcie.

Jacuzzi dmuchane jest wykonane zwykle z trwałego materiału PVC, który jest łatwy do czyszczenia i konserwacji. Można je napompować w mniej niż 10 i opróżnić w 5 minut. Nie będzie pękać, odpryskiwać ani łatwo się łamać. Jeśli stwierdzimy, że mamy dosyć kąpieli, możemy szybko je złożyć i wstawić np. do garażu. Bardziej jest jednak prawdopodobne, że będziemy używać go i zimą, do ogrzewających kąpieli, i latem - do przyjemnej ochłody i masażu wodnego.

Podsumowując, gotowe baseny mogą być ciekawą alternatywą dla basenów tradycyjnych, których zbudowanie zajmuje dużo czasu i pochłania sporo środków. Jeśli naszym celem nie jest pływanie, a kąpiele dla przyjemności, powinnyśmy być z nich w pełni zadowoleni.