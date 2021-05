Nauka i odpoczynek mogą iść w parze

Kiedy ktoś mówi o nauce w wakacje, inni zapewne patrzą na niego podejrzliwym wzrokiem. Oka-zuje się jednak, że błogie lenistwo można połączyć z atrakcyjną formą nauki. Jest to też recepta na pojawiającą się z czasem nudę, która jest tego lenistwa wynikiem. I tu w sukurs przychodzą kursy językowe za granicą. Zaskocz wszystkich swoją wiedzą po powrocie do szkolnych ławek.

Wszystkie zakątki Wielkiej Brytanii

Bez angielskiego dziś ani rusz. Jest to podstawa edukacji w szkołach, ale też podstawowy język komunikacji biznesowej czy pomocna umiejętność na wakacjach. Jego znajomość na poziomie przynajmniej komunikatywnym jest czymś oczywistym – każdy tego od nas oczekuje. Warto więc poświęcić mu trochę czasu i poznać najlepiej, jak się da. Pomocny może się okazać wyjazd językowy do Anglii. Dzięki takiemu rozwiązaniu dużo łatwiej będzie pojąć wszelkie zawiłości, którymi cechuje się angielski – zwłaszcza w kwestii gramatycznej. Dodatkowym atutem jest codzienne obcowanie z nim – osłuchiwanie, poznawanie różnych akcentów, idiomów czy slangu. To coś, czego w szkolnym programie nauczania nie znajdziemy, a jest kluczowe do porozumiewania się w języku Szekspira płynnie i zrozumiale.

Młodzieżowe obozy to też dużo luźniejsza niż w szkole atmosfera. Poza tym w jednym miejscu są osoby o podobnych zainteresowaniach i poziomie zaawansowania. To pozwala na szybsze przełamywanie lodów, lepszą adaptację, a co za tym idzie – szybsze chłonięcie wiedzy. Nie ma też miejsca na nudę, ponieważ nawiązywane są nowe znajomości, a czas po zajęciach wypełniają interesujące atrakcje.

Wyjazd językowy do Anglii to jedna z opcji – można wybrać Londyn czy Brighton. Ale można tez skorzystać z innych uroków Wielkiej Brytanii, czyli zobaczyć piękną Szkocję – jednym z kierunków jest Edynburg. W ofercie znajduje się także Irlandia, a to oznacza, że każdy może wybrać dokładnie ten kierunek, który mu najbardziej odpowiada.

A co, jeśli nie chcę do Anglii?

Kursy językowe w Anglii są oczywiście najbardziej oczywistą opcją, kiedy mówimy o nauce angielskiego, jednak można go poznać równie dobrze, wybierając inny kierunek. Jednym z rozwiązań jest Malta. Słoneczna wyspa, na której nauczymy się nie tylko wybranego języka, ale też poznamy zupełnie inny kraj oraz kulturę. A przy okazji mamy gwarancję pięknej pogody – to przekona na pewno wszystkich, których odstrasza brytyjski deszcz.

Reszta pozostaje bez zmian. Zajęcia są dopasowane pod kątem wieku i zaawansowania. Wykwalifikowana kadra zadba o to, aby nauka nie poszła w las, a przy okazji gwarantuje idealne zrównoważenie czasu lekcyjnego i odpoczynku. Pozwala to na efektywne przyswajania wiedzy oraz odpowiednie naładowanie akumulatorów. Jak widać – wakacje i nauka mogą iść zatem w parze.