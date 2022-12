Najpopularniejsze rodzaje eventów firmowych

Eventy mają bardzo szerokie znaczenie i są często wykorzystywane w biznesie jako jedno z narzędzi stosowanych do osiągania wyznaczonych celów. Firmy nierzadko organizują je hucznie, wystawnie i z dużym rozmachem, który ma służyć wykreowaniu określonego wizerunku przedsiębiorstwa, spójnego z jego ideą i misją. Sukces wydarzenia firmowego to przede wszystkim doskonale przemyślana koncepcja, znajdująca swoje odzwierciedlenie w realizacji. Na ogół takie imprezy są przygotowywane przez specjalistów, np. profesjonalne firmy eventowe. Eventy firmowe możemy podzielić na kilka kategorii. W zależności od tego, jaki cel sobie wyznaczymy, nasza impreza może wyglądać zupełnie inaczej.

Imprezy integracyjne i rozrywkowe

Z perspektywy pracodawcy jedną z najskuteczniejszych metod wpływania na jakość pracy zespołowej jest organizacja eventów integracyjnych. Główną zaletą takich spotkań jest budowanie dobrej atmosfery w firmie, wypracowanie lepszej komunikacji między zatrudnionymi, zapoznanie nowych pracowników z pozostałymi osobami w zespole, a także możliwość odkrycia liderów wśród pracowników. Impreza integracyjna to doskonała okazja do zacieśnienia więzi między pracownikami, zwiększenia poczucia lojalności i przywiązania do współpracowników oraz budowania lepszych relacji w zespole. Imprezy integracyjne w wielu przypadkach mają charakter reprezentacyjny i mogą pomóc również w nawiązaniu współpracy z kontrahentami czy rozreklamowaniu przedsiębiorstwa – zwłaszcza wtedy, gdy w wydarzeniu wezmą udział także osoby współpracujące z daną firmą w ramach kontraktów B2B.

Imprezy motywacyjne i szkoleniowe

Eventy firmowe przybierają różnorakie formy. Coraz częściej wykorzystywaną opcją w korporacjach, ale i w mniejszych przedsiębiorstwach, są imprezy motywacyjne (tzw. incentive events). To opłacana przez firmę (lub inną organizację) impreza organizowana dla pracowników, klientów czy partnerów biznesowych jako nagroda za realizację określonych zadań. Event tego typu może być połączony z warsztatami i szkoleniami dla pracowników, które mogą być solidnym fundamentem kształtowania mocnego zespołu.

Gale i jubileusze

Kolejnym ważnym rodzajem wydarzeń są uroczyste gale i bankiety. Tego typu imprezy organizuje się zwykle z okazji uczczenia kolejnej rocznicy istnienia przedsiębiorstwa, wprowadzenia nowego produktu na rynek czy zawarcia wyjątkowo intratnych relacji biznesowych. W takim spotkaniu mogą wziąć udział zarówno zaproszeni pracownicy firmy i goście, jak i kluczowi klienci oraz partnerzy biznesowi. Obecnie galę czy jubileusz można zrealizować w formie stacjonarnej, ale także online: https://www.wydarzeniaonline.pl/gale-i-jubileusze-online/. Wielkie gale zasługują na odświętną oprawę. Organizacja tego typu imprez to bardzo odpowiedzialne zadanie. Z tego też powodu warto powierzyć ją sprawdzonej firmie.

Wigilie firmowe

Chyba każdy choć raz miał okazję uczestniczyć w wigilii firmowej. To wyjątkowe wydarzenie jest okazją do rozmowy i wspólnego świętowania sukcesów minionego roku. Organizując spotkanie opłatkowe, nie trzeba ograniczać się do najbardziej oczywistych opcji, czyli tradycyjnej kolacji w lokalu. Istnieją również inne, bardziej kreatywne sposoby na świetną zabawę podczas wigilii firmowych, np. świąteczny wolontariat, wspólna akcja charytatywna czy losowanie prezentów.

Pikniki firmowe

Okres wiosenny i letni sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W ostatnich latach niesłabnącą popularnością cieszą się eventy firmowe w plenerze. To wydarzenia w luźnej formie, organizowane najczęściej w formie pikników, festynów itp. Takie spotkania stanowią połączenie zabawy i relaksu w otoczeniu pięknej przyrody z możliwością integracji. Podczas takich imprez pracownicy spotykają się w towarzystwie swoim, a często także i swoich rodzin. Tego typu wydarzenie jest świetnym sposobem na nie tylko na zintegrowanie osób pracujących w firmie, ale też okazją sprzyjającą budowaniu relacji podczas wspólnych gier, zabaw i innych aktywności.