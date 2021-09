Nadchodzi fala upadłości przedsiębiorców?

Prawo podatkowe nie jest ani proste, ani przyjemne, a postępowanie przed urzędem skarbowym bardzo często stanowi duży problem dla polskich przedsiębiorców. Podobnie jest zresztą w przypadku prawa ubezpieczeń społecznych i obowiązków wobec ZUSu. Pomocne nie są także ograniczenia związane z pandemią koronawirusa na świecie. Czy przedsiębiorcy będą więc ogłaszać niedługo swoje upadłości?

Outsourcing

Zacznijmy najpierw od wyjaśnienia pojęcia outsourcing – jest ono bowiem kluczowym elementem przeprowadzonej nowelizacji, która obowiązuje od 13 czerwca 2018 r. Jest to wykorzystywanie zewnętrznych firm do wykonywania własnych zdań i celów związanych z działalnością gospodarczą. W praktyce outsourcing polega na wymienianiu pracowników pomiędzy jednym a drugim przedsiębiorstwem na określony czas.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza może, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej z innym przedsiębiorcą, powierzyć temu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych lub z działalnością w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Działania outsourcingowe pozwalały zaoszczędzić pieniądze na składkach transferowanych pracowników, co z oczywistych względów nie podobało się ZUS (do kasy Zakładu trafiało bowiem mniej pieniędzy, niż mogłoby trafić).

Nowy przepis

Kres outsourcingu przyniesie być może nowa regulacja – art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł na jego podstawie kwestionować fakt nieopłaconych składek pozostających w związku z przenoszeniem pracowników jednego przedsiębiorstwa do wykonywania czasowych zdań w innej firmie. Cały problem polega na tym, że nowe przepisy są sformułowane zbyt ogólnie, a to daje szerokie możliwości manewru w zakresie ustalania przedsiębiorstwa odpowiadającego za nieopłacone składki pracownicze.

ZUS decydując się na wykorzystanie nowych przepisów, będzie mógł w zasadzie swobodnie ustalić kto powinien być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w ramach przeprowadzonego outsourcingu. Nie musi tego zrobić jednak od razu i tu pojawia się problem – jeśli przedsiębiorca, który nie opłacił należnych składek w terminie zostanie zobowiązany przez urzędnika do ich uregulowania po dłuższym czasie, musi liczyć się z karnymi odsetkami ustawowymi.

Jeśli zadłużenie ulegnie zsumowaniu, bardzo prawdopodobne jest, że przedsiębiorca upadnie, bo nie będzie miał po prostu z czego uregulować takiej zaległości (o której mógł rzeczywiście nawet nie wiedzieć).

Upadłość – efekt nowych przepisów

Jak można łatwo się domyślić, nowa regulacja nie budzi zachwytu wśród polskich przedsiębiorców – o ich przyszłości każdorazowo będzie bowiem decydował urzędnik w ramach swobodnie podjętej decyzji administracyjnej. Przedsiębiorcy nie czekając na efekty nowelizacji, postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i już złożyli oficjalny wniosek o zmianę obowiązujących przepisów do premier Beaty Szydło.

ZUS próbuje jednak załagodzić sprawę – „Apelujemy do przedsiębiorców, by spokojnie poczekali na wdrożenie nowelizacji. Przekonają się wtedy, że nowy przepis będzie wykorzystywany jedynie w przypadku pozornego przeniesienia pracowników do innej spółki tylko po to, by zaoszczędzić na płaconych za nich składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie zmienia on zasad weryfikacji umów-zleceń zawieranych przed laty”.

