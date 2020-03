Montujemy bramę garażową - o czym nie można zapomnieć? Bramy garażowe: wymiary, mocowanie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Jakie czynniki decydują o tym, czy brama garażowa zostanie zainstalowana w sposób prawidłowy? Czy tego typu procedurę można wykonać samodzielnie? A może lepiej skorzystać z pomocy fachowców?

W jaki sposób przygotować się do instalacji bramy garażowej?

Choć mogłoby się wydawać, że montaż bramy garażowej o wybranych wymiarach nie sprawia większych problemów, rzeczywistość jest jednak nieco inna, na co wpływa wiele czynników. Na rynku dostępnych jest wiele typów i rodzajów bram garażowych, a każdy z nich nie tylko ma inne zalety, ale i technikę instalacji. Co więcej, niektóre drzwi garażowe wymagają np. odpowiednio długiego podjazdu, aby możliwe było ich sprawne otwieranie i zamykanie. Wszystko to sprawia, że tak naprawdę kluczową decyzją jest projekt samego garażu i na tej podstawie dobranie właściwych drzwi garażowych. Warto zastanowić się również, co będzie przechowywane w jego wnętrzu i jaka jest planowana częstotliwość korzystania z niego – dzięki temu uda się optymalnie dobrać drzwi garażowe.

Do twojego wyboru są zasadniczo cztery typy bram garażowych:

bramy segmentowe,

bramy rolowane lub roletowe,

bramy rozwierne,

bramy uchylne.

Bardzo istotne jest, aby bramę zamontować w sposób zgodny z zaleceniami producenta. W przeciwnym razie znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia usterki, co z kolei grozi kosztownymi naprawami. Warto też zauważyć, że odpowiedni montaż bramy wpływa korzystnie na jej właściwości użytkowe. Chodzi tu głównie o opieranie się niekorzystnemu działaniu warunków atmosferycznych czy termoizolację, na co powinni zwrócić uwagę właściciele garaży ogrzewanych.

Przygotowań ciąg dalszy – co ze ścianami i sufitem w garażu?

Sufit i ściany to kluczowe elementy w kontekście montażu bramy garażowej, gdyż zależnie od wybranego typu to do nich mocowane są skrzydła drzwiowe. Profesjonalna ekipa montażowa musi zadbać o odpowiednie wymiary i wygląd węgarków oraz nadproża. Ten ostatni element mieści się ponad otworem wjazdowym, jego wysokość wynosi od 15 do 35 cm, podczas gdy węgarki to odległości między bokami otworów od obu ścian. Konieczne jest, aby węgarki znajdowały się na tej samej płaszczyźnie, w przeciwnym razie drzwi garażowe nie będą pracowały prawidłowo.

Sufit, podobnie jak i ściany, powinien być otynkowany oraz ocieplony. Niezbędne jest jego wykończenie przed montażem bramy, gdyż po instalacji elementów takich jak prowadnice pozostawiony zostanie niedostateczny dostęp. Jeżeli mechanizm sterujący znajduje się u góry, dobrze rozplanować instalację elektryczną w taki sposób, aby gniazdko elektryczne również było w suficie. Czasem ekipy montażowe stosują też tzw. konstrukcje samonośne, w ramach których montuje się poszczególne elementy systemu.

Montowanie drzwi garażowych i brak posadzki

Nieco kontrowersji budzi wykończenie posadzki przed montażem bramy garażowej. Okazuje się jednak, że w tej kwestii nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy bowiem od tego, który typ drzwi garażowych zostanie wybrany. Przy bramach garażowych segmentowych albo bramach roletowych posadzka może być w pełni wykończona, natomiast przy bramach uchylnych wręcz utrudniałoby to instalację skrzydeł. Problem ten można też rozwiązać nieco inaczej – otóż wystarczy wykończyć część posadzki przed montażem bramy, a pozostały fragment po. Procedura taka nie należy jednak do zbyt prostych.

O czym jeszcze pamiętać, montując bramę garażową?

Podczas montażu drzwi garażowych należy dołożyć wszelkich starań ku temu, aby unikać jakichkolwiek błędów prowadzących do awarii. Do najczęstszych pomyłek podczas instalacji należą: nieprawidłowe wyważenie konstrukcji bramy, ustawienie prowadnic na różnym poziomie, niewłaściwy montaż sprężyn oraz zbyt mocne dociśnięcie drzwi do posadzki. Niezwykle istotne jest też dobranie optymalnych elementów mocujących – należy tu wziąć pod uwagę zarówno materiał, z jakiego wykonano ścianę czy sufit, jak i rozmiar, wielkość czy ciężar drzwi garażowych. Zazwyczaj stosowane są różnego typu kotwy i dyble. Co ciekawe, tego typu błędy pojawiają się zwykle podczas samodzielnego montażu, przy wynajęciu profesjonalnej ekipy ryzyko ich wystąpienia maleje właściwie do zera. Pamiętaj też, że w niektórych przypadkach skorzystanie z pomocy fachowców jest niezbędne, aby otrzymać odpowiednią gwarancję na działanie bramy garażowej.

Jak zatem widać, znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalistów. Samodzielny montaż zajmuje wiele czasu, wymaga mnóstwo pracy, a do tego łatwo w jej trakcie popełnić błąd. Często może dojść też do nieszczęśliwego zdarzenia podczas naciągania sprężyny. Nie warto więc ryzykować, szczególnie że możliwe oszczędności nie są przesadnie duże. Zwyczajowy koszt montażu bramy wynosi około kilkuset złotych, jednak korzystając z oferty producenta lub sprzedawcy bramy, może być on nawet znacznie niższy. Należy też pamiętać też, aby zawsze po zakończonym montażu bramy sprawdzić poprawność jej działania.