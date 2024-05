Mieszkania Sosnowiec — lepiej kupić czy wynająć?

Czy to już odpowiedni czas na kupno mieszkania? A może dalej lepiej kontynuować najem? W obliczu nadchodzącego programu „Mieszkanie na Start” prognozowane raty kredytów jawią się jako niezwykle atrakcyjne. Jakie są plusy i minusy najmu mieszkania, a jakie wady i zalety zakupu lokalu na własność? Czy warto czekać na rządowe dopłaty? Odpowiadamy!

Mieszkania Sosnowiec — zakup mieszkania czy wynajem?

Zakup mieszkania to bardzo ważna decyzja w życiu wielu z nas. To spore zobowiązanie finansowe, które może sięgać nawet 30 lat. O zamieszkaniu na swoim marzy niemal każdy, choć nie wszystkich na to stać. Warto jednak obserwować rynek nieruchomości i wykorzystywać okazje, które się nadarzają w postaci m.in. promocji mieszkaniowych organizowanych przed deweloperów czy wspomnianych programów rządowych.

Zanim jednak zdecydujemy się na zakup mieszkania, to zwykle wynajmujemy jakieś lokum lub też mieszkamy u rodziny. Jakie są jednak zalety najmu?

Mieszkania Sosnowiec — zalety i wady wynajmu

Elastyczność to najczęściej powtarzany atut mieszkania na wynajem. Zazwyczaj mieszkania wynajmuje się na okres 12 miesięcy, podczas którego jesteśmy zobowiązani uiszczać odstępne, czynsz, media i temu podobne stałe opłaty. Gdy roczna umowa dobiegnie końca, jesteśmy „wolni”, możemy sobie wybrać dowolnie inne lokum, nie będąc zobligowanymi do spłat rat kredytowych.

W ostatnim czasie sporym atutem mieszkania na wynajem są również koszty, które były lub też nadal są nieco niższe względem rat kredytu. Koszty najmu to jednak chwiejna kwestia, ponieważ w zależności od okresu i sytuacji na rynku miesięczne opłaty za wynajem są niższe albo wyższe niż rata kredytu.

Analitycy Expandera policzyli, że koszt najmu dla 45-metrowego mieszkania w Sosnowcu plasował się w marcu na poziomie 1,8 tys. zł miesięcznie, przy czym pierwsza rata kredytu w „Mieszkaniu na Start” wyniosłaby ok. 1,3 tys. zł (ratę zwykłego kredytu obliczono natomiast na 2,5 tys. zł).

Największymi wadami najmu są ograniczenia dot. użytkowania mieszkania. W wynajętym lokalu często nie możemy naruszyć pierwotnego wyglądu i wyposażenia, ingerencja w umeblowanie, instalacje czy nawet powieszenie obrazka na ścianie jest niedozwolone. Posiadanie zwierząt jest również zwykle zabronione.

Kupno mieszkania Sosnowiec — plusy i minusy

Kupując mieszkanie na własność, otrzymujemy całkowitą swobodę, jeśli chodzi o wnętrze. Nikogo nie musimy się pytać o zdanie, a aranżację pomieszczeń ogranicza tylko nasza wyobraźnia.

Niedocenianym atutem własnego mieszkania jest również bezpieczeństwo. To kluczowy element zwłaszcza dla osób planujących założyć rodzinę oraz tych, którzy lubią mieć poczucie, że zawsze już będą mieli do czego wracać. Wiele osób nie wyobraża sobie również płacenia za wynajem mieszkania na emeryturze, dlatego decydują się na zakup.

Z pewnością nadchodzący rządowy program „Mieszkanie na Start” ułatwi zakup własnego lokum. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dopłaty do kredytów są ograniczone i nie każdy zakwalifikuje się do udziału w programie. Istnieje również prawdopodobieństwo, że mieszkania zdrożeją, a najbardziej atrakcyjna oferta już się wyprzeda, dlatego warto rozważyć zakup jeszcze przed uruchomieniem programu.

Nowe mieszkania Sosnowiec — gdzie szukać mieszkania?

W Sosnowcu powstaje niewiele inwestycji mieszkaniowych, dzięki czemu łatwiej jest wyselekcjonować najbardziej wartościowe projekty. Poszukując nowego mieszkania w Sosnowcu zdecydowanie należy zwrócić uwagę na Murapol Apartamenty na Wzgórzu przy ul. Klimontowskiej.

– W ramach Murapol Apartamentów na Wzgórzu wprowadziliśmy niedawno do oferty kolejne dwa budynki, oddając do dyspozycji klientów jeszcze ponad 300, zróżnicowanych pod względem metrażu i układów, mieszkań w Sosnowcu. Inwestycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim z uwagi na podwyższony standard lokali — to m.in. pakiet antysmogowy, opcja smart home czy stacja ładowania aut elektrycznych — ale również ze względu wspaniałą, zieloną i przyjazną okolicę. Murapol Apartamenty na Wzgórzu nie bez kozery noszą taką nazwę, ponieważ można stąd dojrzeć malownicze pasma Beskidów — komentuje Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Murapol Apartamenty na Wzgórzu to zdecydowanie wyjątkowy projekt, położony w najwyższym punkcie Sosnowca. Mieszkania w standardzie posiadają pakiet antysmogowy, który zabezpiecza wnętrza przed zanieczyszczeniami. Home Management System pozwala z kolei korzystać z urządzeń smart home, w tym sterować zdalnie ogrzewaniem, oświetleniem czy zaworami wody.

Na terenie inwestycji przewidziano ponadto stację ładowania pojazdów elektrycznych dla użytkowników niskoemisyjnych środków transportu.