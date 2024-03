Maxi Zoo z nowym formatem sklepu w Sosnowcu!

Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Już od 23 marca możesz robić zakupy w sklepie Maxi Zoo w zupełnie nowej odsłonie. Nasz lokal, w którym znajdziesz ponad 8000 różnorodnych artykułów dla zwierząt, znajduje się przy ulicy 11 Listopada 122 w Sosnowcu. Dodatkowo, tylko w sobotę 23 marca w sklepie czekać będzie na Ciebie wyjątkowa promocja. Zapraszamy na zakupy z Twoim zwierzakiem!

Reotwarcie sklepu Maxi Zoo w nowym formacie 3.0 w Sosnowcu odbędzie się w sobotę 23 marca o godzinie 9:00. Sklep przeszedł całkowitą metamorfozę, aby Twoje zakupy z pupilem były jeszcze bardziej przyjemne i komfortowe. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Ciebie niezwykłą ofertę. Tylko w tym dniu możesz skorzystać z rabatu -20% na wszystko przy zakupie min. 2 produktów. Rabat jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy aplikacji Maxi Zoo. Aby z niego skorzystać wystarczy pokazać QR kod z aplikacji przy kasie. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Na miejscu pracownicy sklepu pomogą Ci ją pobrać i aktywować konto, a także rabat 5% Friends, który będzie obowiązywać na kolejne zakupy!

Wszystko dla Twojego pupila!

Sklep w Sosnowcu jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-20:00, a w niedziele handlowe od godziny 10:00-19:00. Znajduje się w dogodnej lokalizacji, aby zapewnić Ci szeroki wybór produktów na wyciągnięcie ręki - ponad 8000 artykułów, w tym specjalistyczne karmy, leki OTC i różnorodne akcesoria dla zwierząt. Dodatkowo w naszym sklepie pracują profesjonalni doradcy, którzy zawsze pomogą Ci wybrać najlepszy, dopasowany do Twoich potrzeb produkt.

Znajdziesz w nim także darmowy bar składający się z misek z karmą oraz wodą i będziesz mógł bezpłatnie zważyć swojego czworonożnego przyjaciela w specjalnie przygotowanej strefie.

Modernizujemy sklep w Sosnowcu, aby wszyscy opiekunowie mogli robić szybkie i bezpieczne zakupy w zupełnie nowym wydaniu. Format 3.0 prezentuje całkiem odmienione wnętrze, które buduje pozytywne doświadczenia zakupowe i zwiększa komfort klientów. Misją Maxi Zoo jest wspieranie ludzi na każdym etapie wychowywania zwierząt. Jesteśmy specjalistami, ale również partnerami. Pomagamy opiekunom i zapewniamy ich pupilom wszystko, co najlepsze. Stawiamy na innowacyjne rozwiązania i regularnie rozwijamy naszą działalność po to, aby gwarantować kompleksową opiekę nad zwierzętami pod jednym dachem Maxi Zoo. – mówi Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.

Zapraszamy na wielkie reotwarcie sklepu Maxi Zoo w nowej odsłonie w Sosnowcu 23 marca o godzinie 9:00. Przyjdź i skorzystaj z naszego rabatu 20% na wszystko przy zakupie min. 2 produktów, który jest dostępny wyłącznie z aplikacją Maxi Zoo.

Maxi Zoo weszło na polski rynek w 2012 roku i od tego momentu jest najprężniej rozwijającą się siecią sklepów dla zwierząt w naszym kraju. W 2021 roku Maxi Zoo Polska po raz 7 zdobyło tytuł: „NAJLEPSZY SKLEP STACJONARNY” w konkursie TOP FOR DOG 2021 stając się ponownie numerem 1 wśród sklepów dla zwierząt oraz po raz pierwszy otrzymało nagrodę za najlepszą inicjatywę społeczną „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” za akcję z bransoletką. Aktualnie spółka posiada 119 sklepów w większych i mniejszych i miastach w Polsce. W 2019 roku sieć rozpoczęła sprzedaż online i otworzyła sklep – www.maxizoo.pl. W 2022 roku sieć uruchomiła własną aplikację dla Klientów, z programem Friends oraz specjalnymi ofertami. Maxi Zoo jest częścią Grupy Fressnapf, która działa w 11 krajach europejskich, głównie pod szyldem Maxi Zoo. Pozycję marki w Polsce potwierdza uzyskany tytuł „Wielki Modernizator 2022”, “Brylant Polskiej Gospodarki 2022”, “Gepard Biznesu 2022”, nagroda w kategorii “Ekspansja Sieci Handlowej 2022” przyznana w konkursie PRCH RETAIL AWARDS 2022, nagroda “Złoty Laur Klienta 2023-2024", nagroda “e-Laur Klienta 2010-2022" oraz wyróżnienia “Diamenty Forbes’a 2023-2024”, a także “Innowacyjna Sieć Roku” oraz “Promocja Roku”, które zostały przyznane w plebiscytach BLIX AWARDS. W każdym ze sklepów można znaleźć w ofercie ponad 8000 produktów znanych firm w przystępnych cenach oraz produkty marek dostępnych wyłącznie w tej sieci (karmy i akcesoria): Premiere, Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek.

Filozofia marki i cały koncept biznesowy sieci został oparty na wartościach, u podstaw których leży przekonanie, że „Zwierzęta wzbogacają nasze życie dzień po dniu i to jest to, co nas łączy”. Konsekwentnie realizując tę ideę, sieć prowadzi aktywne działania na rzecz zwierząt. Od początku działalności w Polsce, Maxi Zoo angażuje się w szereg charytatywnych akcji społecznych oraz pomaga bezdomnym zwierzętom. Współpraca ze schroniskami, wolontariat, wsparcie odpowiedzialnej adopcji, współpraca z GOPR, OTOP czy Strażą dla Zwierząt to m.in. główne działania CSR firmy w Polsce.