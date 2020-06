Mamma Mia! Jak jeść po włosku i nie przytyć?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Chociaż włoskie smaki kojarzą nam się raczej z ciągnącym serem, dużą ilością parmezanu i ciężkimi sosami, prawdziwe smaki Italii są lekkie i przygotowywane na bieżąco – na tym polega sekret szczupłych Włoszek i wiekowych, pełnych wigoru nonnas. Nawet mączne dania potrafią być orzeźwiające – w końcu kuchnia Półwyspu Apenińskiego zaskakuje nas bogactwem zdrowych składników!

Owoce morza

Włosi kochają owoce morza w każdej postaci. Smakują im zarówno z makaronami, warzywami, jak i na pizzy. Te lekkie, zdrowe składniki to gwarancja długowieczności. To nie tylko źródło białka i to w łatwo przyswajalnej postaci, ale i niski indeks glikemiczny, a także niewielka zawartość kalorii nawet w dużych porcjach. To również bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Te zdrowe tłuszcze przyczyniają się do wzrostu odporności, wspomagają pracę serca i układu oddechowego, a także mają potwierdzone naukowo działanie przeciwnowotworowe. Frutti di mare są ponadto źródłem witamin z grupy B, w tym rzadko występująca witamina B12. Ma to znaczenie, zwłaszcza, jeśli nie jemy mięsa zwierząt lądowych lub ograniczamy ten produkt.

Warzywa i owoce – lekkość Italii

Włochy to wspaniałe śródziemnomorskie warzywa i owoce. Soczyste pomidory w różnych kształtach i kolorach, wielobarwne bakłażany, dorodne karczochy czy oliwki pod każdą postacią – to coś, co dominuje we włoskich smakach. Dużą wagę przywiązuje się też do ziół, które mają wiele właściwości zdrowotnych. Nie tylko wspomagają sprawne trawienie, ale i mają wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszają ryzyko zawałów, a przy tym cudownie podkreślają smak każdej potrawy. Odpowiednia mieszanka ziół to również gwarancja pysznych sosów do makaronu i pizzy. A to, jak wiemy, chluby narodowe Italii.

Pasta czy pizza? Odwieczne pytanie

Oczywiście my, Polacy, najbardziej ukochaliśmy flagowe produkty Italii – pizzę i pasty. Najpopularniejsze w Polsce restauracje serwują właśnie te dwie potrawy. Popularna pizza w Bielsku-Białej czy każdym innym mieście to oczywiście margherita. Dobrej jakości ciasto to podstawa, jednak bez odpowiednio doprawionego sosu i smakowitej, ciągnącej się mozzarelli to tylko placek drożdżowy. Odpowiednie wyważenie smaków jest tutaj kluczem do sukcesu. Pizza w Bielsku-Białej to także pepperoni, a to z kolei bardziej amerykański styl jedzenia. Polacy lubią ten okrągły przysmak z wieloma dodatkami i to w każdej części kraju. Niejeden Włoch złapałby się za głowę przy takim menu, ale w końcu chodzi o to, żeby jedzenie było smakowite! Jeśli nie zapomnimy o kapce doskonałej oliwy, najbardziej ortodoksyjny miłośnicy pizzy nam wybaczą.

