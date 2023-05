Licytacje komornicze – mieszkania, które kupisz od komornika

Jeśli rozważasz zakup nieruchomości, nie musisz ograniczać się do poszukiwań na rynku komercyjnym. Alternatywą korzystną na inwestorów dysponujących wystarczającą ilością gotówki są licytacje komornicze – mieszkania sprzedawane na nich są wystawiane w atrakcyjnych cenach wywoławczych, które wynoszą 3/4 wartości rynkowej.

Sprawdź, kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania.

Planujesz kupno mieszkania? Zobacz, czy licytacje komornicze to opcja dla Ciebie!

Aby przystąpić do licytacji komorniczej, w pierwszej kolejności zapoznaj się z najnowszymi obwieszczeniami – są one ogólnodostępne, więc każdy ma szansę dowiedzieć się, jakie mieszkania są oferowane do sprzedaży. W ogłoszeniu znajdziesz informacje dotyczące:

metrażu i lokalizacji,

ceny wywoławczej,

wysokości wadium, jakie trzeba wpłacić przed udziałem w licytacji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie koniecznie zapoznaj się z treścią księgi wieczystej, umów się na spotkanie z komornikiem, aby obejrzeć mieszkanie oraz oszacuj swoje możliwości finansowe, aby wiedzieć, jaką cenę jesteś w stanie zaoferować. Sprawdź licytacje komornicze mieszkań w wybranym obszarze kraju – obwieszczenia pojawiają się w każdym województwie!

Co jeszcze można kupić na licytacji?

Warto wiedzieć, jak duże możliwości otwierają przed inwestorem licytacje komornicze – mieszkania to nie jedyne nieruchomości, jakie można nabyć tą drogą. Obwieszczenia dotyczą też działek, domów, lokali usługowych, a także obiektów przemysłowych, handlowych, a nawet hoteli. Wystarczy regularnie śledzić pojawiające się ogłoszenia, aby znaleźć odpowiednią ofertę dla siebie.

Dla kogo licytacje komornicze mieszkań to trafny wybór?

Z uwagi na to, że przed udziałem w licytacji wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10% oszacowanej wartości nieruchomości, a także – po wygraniu – opłata całej kwoty w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania z sądu, najczęściej oferentami zostają osoby dysponujące wystarczającą ilością gotówki. Warto rzetelnie oszacować swój budżet. Wśród inwestorów znaleźć się mogą zarówno osoby prywatne szukające miejsca do zamieszkania, jak i przedsiębiorcy.