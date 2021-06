Kołdry puchowe w Sosnowcu - jakie będą odpowiednie dla singli?

Pełnowartościowy sen jest bardzo ważny dla funkcjonowania naszego organizmu. Wpływa on na nasze funkcjonowanie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Na komfort naszego snu rzutuje wiele czynników. Należą do nich odpowiednie warunki termiczne, ilość snu, właściwe podłoże, czyli materac do spania, poduszka oraz kołdra. Ta ostatnia wielu ludziom wydaje się mało istotna, jednak jest to bardzo ważny element każdej sypialni. Dzisiaj podpowiemy wam, jaką kołdrę puchową dla singla wybrać w Sosnowcu.

Kołdra kołdrze nie równa – czyli rodzaje kołder do spania

Wydawać by się nam mogło, że kołdra to wymysł współczesnego człowieka. Prawda jest taka, że już prehistoryczni ludzie używali zwierzęcych skór do okrywania swojego ciała podczas snu. Zapewniało im to komfort termiczny podczas nocnego odpoczynku, a z czasem zaczęli ich używać także jako izolację od zimnej i twardej gleby, na której spali.

W dzisiejszych czasach nie musimy już używać zwierzęcych skór jako materacy, ponieważ możemy zaopatrzyć się w zdrowy i wygodny produkt marki Hilding Anders, jak na przykład SleepMed Hybrid Plus, łączący w sobie 7-strefowe sprężyny Multi z wysokoelastycznymi piankami VPPHR Hybrid i Soft. Rynek kołder także jest bardzo bogaty i mamy w nim do wyboru:

kołdry puchowe,

kołdry z pierza,

kołdry wełniane,

kołdry jedwabne.

Puchowa kołdra dla singla – czy to dobry wybór?

Każdy z nas ma inne przyzwyczajenia i upodobania, jeśli chodzi o sen. Dzieląc łóżko z partnerem, niejednokrotnie musimy iść na kompromis. Jednak w przypadku, gdy jesteśmy singlami, możemy dostosować swoją sypialnię wyłącznie według swoich kaprysów. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup puchowej kołdry w Sosnowcu. Jej wypełnienie to naturalny ptasi puch, najczęściej kaczy lub gęsi. Taki produkt posiada wysokie właściwości termoregulujące, jest sprężysty i wytrzymały.

Dobrym przykładem jest puchowa kołdra kasetowa Natural Piórex wypełniona polskim naturalnym gęsim puchem. Ponadto jej kasetowe przeszycia sprawiają, że wypełnienie nie przemieszcza się w trakcie jej użytkowania. Kołdra ta bardzo dobrze izoluje ciepło i możemy jej używać zarówno latem, jak i zimą. Większość puchowych kołder to produkty całoroczne.

Rozmiar puchowej kołdry dla singla

Wielkość naszego okrycia do spania zależy tak naprawdę od naszych osobistych preferencji. Dobrze jednak dostosować je do wielkości naszego łóżka. W przypadku, gdy śpimy na łóżku jednoosobowym o wymiarach 90 x 200, nie wybierajmy kołdry w rozmiarze 200 x 220, gdyż może ona w nocy zsuwać się nam z łóżka. Im mamy większe łóżko, tym większą kołdrę możemy do niego kupić. Musimy pamiętać, że puchowa kołdra powinna być szersza od materaca, na którym śpimy o około 20-30 cm. Taki produkt nie będzie spadał na ziemię i zbierał niepotrzebnego kurzu.

Optymalnym rozmiarem kołdry dla jednej dorosłej osoby jest wymiar 140 x 200. Pozwala to na zakrycie całego naszego ciała oraz swobodne zwisanie materiału po obu stronach łóżka. Możemy także zdecydować się na szerszy produkt, np. 160 x 200, będzie on dla nas równie dobry. Taki wymiar puchowej kołdry pozwoli nawet na okrycie dwóch osób w razie, gdyby nasz gość zapragnął zostać u nas na noc.

W Polsce spotkamy się także z niestandardowymi wymiarami kołder jak 180 x 200. Decydując się jednak na produkt w takim rozmiarze, musimy zdawać sobie sprawę, że zakup poszewki spełniającej nasze wymagania estetyczne oraz wymiarowe może okazać się trudny.