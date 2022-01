Kilka pomysłów na spędzenie czasu z dziećmi na Dolnym Śląsku

Najmłodsi członkowie rodziny słyną z tego, że mają naprawdę wysokie standardy. Jak wszyscy wiemy, nie zadowolą się oni byle jaką aktywnością. Dlatego trzeba się naprawdę postarać, żeby atrakcja, do którego chcemy się wybrać na weekend lub ferie, było odpowiednio fascynujące. Dzieci szybko się nudzą, więc to bardzo ważne, żeby w określonych miejscach miały kilka możliwości zaspokojenia swojej ciekawości czy potrzeb. W końcu ostatnim kołem ratunkowych ich nastroju jest coś słodkiego lub chwila zabawy... Przeczytaj tekst i dowiedz się, jak dobrze zorganizować czas z dziećmi podczas pobytu na Dolnym Śląsku.

Top 3 miejsc do odwiedzenia w okolicach Karpacza. Oto one!

Przekierujmy najpierw wzrok na miejsce, które przyciąga turystów z całej Polski praktycznie w każdy weekend. Karpacz to niezwykle atrakcyjne miasto, a to ze względu na wspaniały dostęp do gór. Jednak należy mieć na uwadze, że najmłodsi niezupełnie lubią wdrapywać się na wysokie szczyty. Dlatego też, jeśli w planie i tak jest zapisane „zdobyć Śnieżkę”, to warto skorzystać w tym celu z wyciągu, który zapewni wspaniałe widoki i mnóstwo wrażeń. Skróci on również cały proces, ku uciesze mniej chętnych na wysiłek towarzyszący wchodzeniu. Drugą możliwością na spędzenie emocjonujących chwil jest udanie się na tor saneczkowy. Rozwinąć można tam prędkość nawet 35 km/h, co na pewno wzbudzi zachwyt. Najmłodsi mogą zjeżdżać z opiekunem, co jest bardzo istotną informacją. To bardzo wciągająca zabawa i na pewno będzie wspaniałą aktywnością, którą wszyscy docenią.

Mała Japonia, czyli ogrody, samuraje i park zabaw!

Innym fascynującym miejscem do odwiedzenia może być Ogród Japoński Siruwia, jaki znajduje się w oddalonej o około 15 km od Karpacza Przesiece. Ta azjatycko skomponowana przestrzeń zachwyca bogactwem unikalnych roślin i harmonijną kompozycją, która jest tożsama z zasadami feng shui. Ogród ten sprzyja refleksji i relaksowi; te doznania potęgują bowiem liczne strumyki i szum wodospadów. Wszystkich na pewno zaciekawi niezwykła, bo największa kolekcja zbroi japońskich, która zawiera oryginalne eksponaty z epoki Edo. Co istotne, w Małej Japonii znajduje się również nowoczesny park zabaw, czyli gigantyczna, biała piaskownica z licznymi zjeżdżalniami i drabinkami. Tak więc liczba doznań w tym miejscu z całą pewnością spełni swoje zadania. O tym miejscu poczytasz więcej pod linkiem www.malajaponia.pl/co-warto-zobaczyc-na-dolnym-slasku/, a także znajdziesz tam kilka innych, ciekawych propozycji na spędzenie czasu.