Jakie podatki i opłaty lokalne w Sosnowcu w 2020 roku?

Opłaty za śmieci stale rosną. Jakie jeszcze podatki i opłaty lokalne będą podwyższone w Sosnowcu w 2020 i 2021 roku? A może samorząd przygotował jakieś ułatwienia dla opłacających?

Podatki od nieruchomości w czasie pandemii

Wiele osób miało problemy z opłacaniem podatków od nieruchomości w czasie pandemii. Szczególnie dotknęło to firmy, które musiały wówczas zawiesić funkcjonowanie. Z myślą o nich w Sosnowcu podatki od nieruchomości, których termin opłaty przypada na kwiecień, maj i czerwiec, można opłacić do końca września 2020 roku. W przypadku mikroprzedsiębiorców, których działalność została ograniczona i którym przychody w czasie stanu epidemii spadły o ponad połowę, możliwe jest nawet zniesienie podatku od nieruchomości za marzec i kwiecień.

Wszystkie zaległości podatkowe narosłe od marca będą egzekwowane dopiero po oficjalnym ustaniu pandemii. Istnieje też możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości za czynsze w lokalach należących do gminy. Na razie nie istnieje jedno internetowe narzędzie do rozliczania opłat lokalnych ; z wnioskami o umorzenie trzeba tradycyjnie udać się do urzędu.

Nowe ulgi podatkowe w Sosnowcu

W zeszłym roku urzędnicy wpadli na ciekawy sposób, by pobudzić inwestycje i osiedlanie się w obrębie miasta. Z podatku od nieruchomości mają być na razie zwolnione wszystkie budynki wielorodzinne, które wybudowano od 1 stycznia 2019. Wcześniej takie samo prawo weszło w odniesieniu do domków jednorodzinnych.

W praktyce ma to oznaczać, że po kupnie nowego mieszkania lub budowie domu przez pięć lat nie będzie trzeba płacić za nie rocznych podatków. Pozostali muszą jak zwykle składać deklarację i rozliczać podatki samodzielnie lub korzystać z narzędzi do rozliczania podatków . Więcej na ten temat można znaleźć np. pod adresem: https://przyjazne-deklaracje.pl/. Znajduje się tam też przyjazne narzędzie do rozliczania opłat lokalnych , czyli tych za śmieci czy ścieki.

Ile wynoszą opłaty w Sosnowcu w 2020 roku?

Za śmieci każdy od 1 stycznia płaci 17-35 zł miesięcznie, zależnie od tego, czy mowa o śmieciach segregowanych, czy o zmieszanych. To spora podwyżka, ale jednocześnie Sosnowiec wypada nieźle na tle regionu, gdzie opłaty dochodzą do 43 zł.

Pod koniec lutego podrożała też woda i ścieki. Mieszkańcy płacą już 12,86 zł brutto za metr sześcienny, czyli o ponad złotówkę więcej niż rok temu. Stawka wzrośnie o dodatkowe kilkadziesiąt groszy w 2021 i 2022 roku, by osiągnąć poziom 13,42 złotego. Prawdopodobnie to nie koniec podwyżek.

Warto regularnie korzystać z narzędzi do rozliczania opłat lokalnych , bo stawki stale rosną, a sposoby rozliczania stają się coraz bardziej złożone. Z kolei według internetowych narzędzi do rozliczania podatków, obecne stawki roczne za nieruchomości w Sosnowcu wynoszą:

od terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł od mkw,

pod wodami powierzchniowymi - 4,62 zł od 1 ha powierzchni,

od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,75 zł od mkw,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od mkw.

Te stawki też będą wzrastać, ale prawdopodobnie nie tak szybko, jak opłata za śmieci, które biją rekordy w całej Polsce.