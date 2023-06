Jakich składników unikać w karmie dla psów i kotów?

Nasze koty i psy naprawdę doceniają dobre posiłki — to tak jak my! Komponując dietę dla domowego pupila powinniśmy więc zadbać o to, aby na jego talerzu gościła karma o wartościowym, dostarczającym niezbędnych substancji odżywczych składzie. NIestety, nie każdy produkt na rynku taki jest — podpowiadamy, jakie składniki na etykietach karm powinny wzbudzić naszą czujność!

„Produkty pochodzenia zwierzęcego”

Jak to? Przecież nasi czworonożni ulubieńcy to urodzeni mięsożercy, a zatem — potrzebują mięsa! To prawda. Jednak czytając dokładnie składy niektórych karm możemy szybko się przekonać, że o znalezienie dobrej jakości mięsa nie jest wcale tak łatwo.

Generalnie mięso powinno znajdować się na czele składu każdej karmy — czy to suchej, czy mokrej. Jednak niektórzy producenci chętnie wstawiają w to miejsce tajemniczą formułkę „mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego”. Co się może pod tym hasłem kryć? Zarówno mięso mięśniowe (czyli to, którego nasze zwierzaki potrzebują najwięcej), podroby zwierzęce (na przykład wątróbka, części serca i nerek — nie powinny one dominować w składzie karmy, ale są dobrym źródłem witamin i minerałów) oraz, niestety, tak zwane produkty uboczne uboju. Nieprzypadkowo nazywa się je często „odpadkami” - są to te składniki, których jako ludzie nigdy byśmy nie zjedli! Dlaczego więc mielibyśmy je podawać naszym pupilom? Zwłaszcza że w przypadku produktów ubocznych nigdy nie wiemy, co dokładnie zawierają — są na tyle mocno przemielone i wymieszane.

Wybierając karmę bezwzględnie unikajmy więc produktów, na których nie znajdziemy dokładnych informacji dotyczących zawartości mięsa — szukajmy za to składów, w których dominuje mięso mięśniowe, wzbogacone ewentualnie o wartościowe podroby. Karma z dużą zawartością mięsa to o wiele zdrowszy wybór niż produkty będące mieszaniną wszystkiego, co tylko pozostało po uboju zwierzęcia.

Nadmiar produktów zbożowych

W produkowanych na masową skalę karmach dla psów i kotów nie unikniemy zbóż oraz innych „wypełniaczy”. Musimy jednak pamiętać, że pod żadnym nie powinny one być podstawowym składnikiem diety naszych czworonogów; im w danej karmie jest ich mniej, tym lepiej!

Najbardziej problematyczne mogą być takie zboża jak pszenica, soja i kukurydza — dla zwierzaków oznaczają one jedynie ciężkostrawne, „puste” węglowodany. Dobrą alternatywą będzie dla nich mięsna karma uzupełniona owsem czy ryżem. Puszki dla kota na stronie sklep.najlepszy-przyjaciel.pl często zawierają także bataty, groszek lub strączki — rośliny o wiele lepiej przyswajalne przez czworonogi niż zboża.

Pułapką kryjącą się w składach niektórych produktów jest biała mąka — źródło prostych węglowodanów, niedostarczające żadnych wartości odżywczych. Karmy ją zawierające wywołują chwilowe poczucie nasycenia; gdy ono minie, nasz zwierzak znów będzie domagał się pożywienia!

Polepszacze smaku

Karmy z górnej półki nie potrzebują polepszaczy smaku czy dodatkowych aromatów — same w sobie powinny zasmakować naszym pupilom! Unikajmy więc składów wypełnionych sztucznymi dodatkami; często są one źródłem groźnych dla zwierząt alergii. Dobra karma powinna zawierać jedynie naturalne składniki; smaczne i aromatyczne!