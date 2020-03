Jak uniknąć zaczadzenia?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sezon grzewczy powoli ma się ku końcowi, jednak nie należy zapominać o poważnym problemie, z którym ogrzewanie wielu domów i mieszkań jest związane. To zaczadzenia, które każdego roku odbierają życie kilkuset osobom. A w bardzo łatwy sposób można ich uniknąć, o czym przeczytacie w poniższym artykule.

Tlenek węgla – cichy zabójca

Zaczadzenie to inaczej zatrucie tlenkiem węgla. Substancja ta, zwana potocznie czadem to nieorganiczny związek chemiczny, który wykazuje silne właściwości toksyczne. Powstawanie tlenku węgla można podzielić na dwa obszary: naturalnie w przyrodzie oraz na skutek działalności człowieka. Zaczadzenia są spowodowane oczywiście przez tę drugą przyczynę i najczęściej dochodzi do nich podczas spalania przeróżnych paliw. Tlenek węgla wydziela się, gdy z powodu braku tlenu nie dojdzie do pełnego spalenia. Wówczas ulatnia się. Gdy dzieje się to w zamkniętym pomieszczeniu, wysokie stężenie czadu powoduje śmierć istot żywych.

W mediach czad jest często określany cichym zabójcą. Niestety bardzo trudno jest go zidentyfikować, gdyż jest to substancja bezbarwna, bezwonna i działająca błyskawicznie. Nawet w wysokich stężeniach czad nie daje sygnałów ostrzegawczych. Przy uwolnieniu dużej ilości czadu, utrata przytomności następuje w przeciągu 60-120 sekund, śmierć w ciągu kolejny 4 minut.

Objawy zatrucia czadem

Czad atakuje znienacka i bardzo szybko, jednak po pewnych objawach i zaburzeniach można w porę wyczuć oznaki zatrucia. Pierwsze symptomy to poczucie nagłego osłabienia i zaburzenia koncentracji. Przy zatruciu pojawiają się silne bóle głowy, następnie wymioty, drgawki i zaburzenia tętna. Gdy tylko zauważymy u siebie lub bliskich podobne objawy, a wykluczymy inne przyczyny, koniecznie należy wezwać pogotowie oraz opuścić zaczadzony lokal.

Sposoby na uniknięcie zaczadzenia

Istnieje wiele sposobów dzięki którym zapewnimy sobie i swoim rodzinom ochronę przed zaczadzeniem. Pierwszym prewencyjnym krokiem jest dbanie o czyste kratki wentylacyjne. Nie można ich zasłaniać ani zatykać materiałem czy papierem. Pomieszczenia, w których znajdują się piece i kuchenki gazowe należy regularnie wietrzyć, nawet w okresie zimowym. Poza zmniejszeniem ryzyka zaczadzenia odświeżymy także powietrze w mieszkaniu. Co więcej, wentylacje i przewody kominowe powinny być poddawane regularnym kontrolom. Przestrzegaj okresowych kontroli u sprawdzonych fachowców, regularnie sprawdzaj instalacje gazowe. A jeśli mieszkasz w lokalu ze starym sprzętem, którego nie jesteś w stanie wymienić, zainwestuj w detektory tlenku węgla. Te niedrogie a skuteczne urządzenia pozwalają poczuć się w pełni bezpiecznym od potencjalnego zaczadzenia. Koszt jednego tańszego czujnika czadu nie przekracza 100 złotych. Dzięki detektorom możliwa jest błyskawiczna reakcja, która znacznie zwiększa szanse na zapobiegnięcie tragedii.

