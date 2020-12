Jak stworzyć biznes, który zachwyci i zaangażuje? Akademia PR Commplace na tropie sukcesu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Rozpoczęcie biznesu, szczególnie w tych trudnych czasach, jakich teraz doświadczamy, nie jest łatwym zadaniem. Jeśli Twój pomysł wpisuje się w nowe, obowiązujące zasady, może Ci się udać. Nie każdy biznes będzie jednak dotyczył walki z pandemią, ponieważ ta pewnie w niedalekiej przyszłości zakończy swój najgorszy okres, a pomysł i realizacja mogą zostać w tyle. Dlatego przy tworzeniu nowej marki nie należy kierować się wyłącznie obecnymi potrzebami. Musimy myśleć perspektywicznie i mieć solidny plan, jak prowadzić markę w przyszłości. Jednak dla początkujących przedsiębiorców nie jest to tak oczywiste – Akademia PR Commplace kolejny raz podpowiada, jak z sukcesem stworzyć biznes, o którym marzysz.

Czas na rozeznanie – analiza konkurencji i penetracja rynku

Kluczem do sukcesu jest dobry pomysł na biznes. Ale jak go zdobyć, skoro rynki są przepełnione towarami, usługami, a przede wszystkim nowościami, dzięki którym marki pozyskują nowych klientów? Najważniejszym działaniem jest w takim momencie analiza rynku, w który chcemy wejść oraz konkurencji w nim funkcjonującej. Powinniśmy sprawdzić, jakie działania podejmują nasi konkurenci oraz jakie ewentualne błędy popełniają. Co ważne, powinny nas interesować także ich sukcesy oraz projekty, przyczyniające się do ich osiągnięcia.

Analiza konkurencji będzie dobrym wstępem do penetracji rynku, która może być punktem zwrotnym do wyselekcjonowania takiej branży, która posiada duży potencjał rozwoju. Niski wskaźnik to szansa dla nowych firm na dostarczanie klientom z tego rynku przemyślanych produktów czy usług, których do tej pory nie mieli okazji otrzymać. Więcej na temat wskaźników penetracji rynku przeczytasz w blogu https://commplace.pl/blog/penetracja-rynku-jako-czynnik-rozwoju-marki/.

Zasada 4P dla początkujących

Niewątpliwie miarodajnym aspektem rozwoju firmy jest marketing. Firmy, które nie stawiają w tym procesie na instrumenty marketingowe, mają o wiele mniejszą szansę na osiągnięcie sukcesu. Narzędzia te pozwalają spełniać główne cele marki, które ta wyznaczyła sobie na początku swojej działalności.

Główną zasadą marketingu jest nadal zasada 4P, polegająca na uwzględnieniu:

Produktu

Ceny

Miejsca

Promocji

Owe cztery kluczowe punkty są niezbędne do stworzenia strategii marketingowej, którą prowadzą największe światowe konsorcja. Niezależnie od tego, czy jesteś małą, początkującą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, 4P sprawdzi się w każdym przypadku. Więcej na temat tej zasady oraz innych instrumentów marketingowych, przeczytasz w artykule https://commplace.pl/blog/instrumenty-marketingowe-sila-synergii/.

Kształtowanie wizerunku firmy, a odbiór marki

Już wiele razy w Akademii PR Commplace zaznaczaliśmy, jak ważne jest kształtowanie wizerunku marki. Moglibyśmy pisać o tym wiele, jednak kluczem do sukcesu nie są frazesy, a konkretne, przemyślane działania wizerunkowe. Im szybciej zaczniesz je realizować w swojej firmie, tym szybciej zobaczysz ich realne efekty.

Jeśli nie do końca wiesz, jak należy to robić – zobacz jak robią to inne marki. Wybierz te najlepsze, które swoim wizerunkiem świecą pośród innych firm. W ten sposób dowiesz się co należy zrobić, żeby osiągnąć pożądany wizerunek w oczach odbiorców. Żeby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy zestawienie marek, które doskonale radzą sobie z kształtowaniem wizerunku https://commplace.pl/blog/ksztaltowanie-wizerunku-firmy-jak-to-robia-najlepsi/.

Ambient – zaangażuj odbiorców

Nie zapominaj także o działaniach promocyjnych i reklamowych. Promocję obejmuje już wspomniana wcześniej zasada 4P, jednak ambient to coś zupełnie nowego. Reklama ambientowa różni się od tradycyjnej przede wszystkim narzędziami przekazu. Taka reklama może być wszystkim i wszędzie. Autobus z logo marki, pudełka oznaczone logo produktu, dodatki i elementy infrastruktury – wszystko. Reklama ambientowa powinna być chwytliwa, często humorystyczna, a przede wszystkim ma angażować odbiorców. To oni mają zapamiętać nie tylko markę, ale także źródło, z jakim zetknęli się w swojej codzienności. Więcej o reklamie ambientowej przeczytasz we wpisie https://commplace.pl/blog/ambient-reklama-czyli-jak-dzis-zaangazowac-odbiorcow/.

Bez ryzyka nie ma sukcesu? Guerilla marketing

Ambient bezpośrednio łączy się także z pojęciem guerilla marketing, który jest skierowany z definicji do firm niedysponujących zbyt dużym budżetem na reklamę. Opiera się bowiem na ogromnej kreatywności i gotowości do podjęcia ryzyka. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim wejścia w marketing niekonwencjonalny, nieszablonowy, zaskakujący, często kontrowersyjny i zapadający w pamięć. Tylko w ten sposób marka o niewielkim budżecie może zostać zapamiętana przez odbiorców i odnieść sukces. Ryzyko jednak jest duże – jeśli kampania nie powiedzie się, może to zaważyć na wizerunku firmy. Dlatego jeśli chcesz podjąć takie działania, zapoznaj się z artykułem https://commplace.pl/blog/czym-jest-guerilla-marketing/.

Pamiętaj, ze podejmowanie przemyślanych decyzji ma wpływ na sukces Twojej firmy. Dokonuj działań świadomie i racjonalnie, a jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z usług doświadczonej firmy marketingowej, która zadba nie tylko o promocję, ale też o wizerunek Twojej marki.