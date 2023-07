Jak pięknie wystylizować swój balkon?

Stylizacja balkonu jest szczególnie przydatna w dużych miastach, gdy brakuje nam zieleni oraz dużych obszarów, na których możemy stworzyć swój własny zakątek - zapewnić nam on może chwile wytchnienia, relaksu oraz cieszenia się ładnym widokiem.

Osłony balkonowe:

Ochraniają nasz balkon przed wiatrem czy deszczem oraz mogą zapewnić większe poczucie prywatności.

Jedną z ciekawszych propozycji są osłony marki Cover It.

Są one dostępne w wielu kolorach i rozmiarach. Można wybrać osłonę na cały balkon lub taką, która zakryje tylko jego boki. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów i nie przepuszczają światła. Są też wodoodporne. Montowanie jest bardzo proste: odbywa się poprzez przeplatanie opasek przez otwory w macie, co odróżnia te osłony od wyprodukowanych przez inne firmy - w takich trzeba było przeplatać zasłony przez szczebelki balkonu, cała konstrukcja łatwo ulegała zniszczeniu.

Taśmy ogrodzeniowe:

Służą do montażu na balkonie lub tarasie, ale również dookoła naszego ogrodu.

W ofercie Cover It są do wyboru taśmy klasyczne oraz z kolekcji Diamond.

Dostępne są w różnych kolorach. Zabezpieczają przed wiatrem i deszczem, a nawet hałasem, a jeśli chodzi o ogrody, to są dużo tańszą alternatywą dla klasycznych ogrodzeń i płotów. Proces montowania jest bardzo łatwy i opiera się na dołączanych do zestawu klipsach.

Moskitiery:

Są szczególnie przydatne podczas lata ponieważ doskonale zabezpieczają przed owadami.

Cover It produkuje moskitiery wytrzymałe na różne warunki atmosferyczne oraz wykazujące dużą odporność na rozrywanie. Są najczęściej koloru szarego, dzięki czemu będą bardzo mało widoczne, mogą też być przydatne dla alergików, bo chronią przed pyłkami. Są dostępne w wersji "na centymetry" oraz w większej wersji "na metry" do zabezpieczania większych balkonów czy tarasów lub terenów zielonych.

Nowoczesny styl:

Dla osób lubiących taki właśnie styl firma Cover It oferuje osłony i taśmy technorattanowe.

Wyglądają one bardzo efektownie i są plecione z pasków technorattanu. Jest to tworzywo przypominające rattan, ale znacznie od niego wytrzymalsze i nieulegające zniszczeniom.

Produkty Cover It występują w aż 11 kolorach, jest też możliwość zamówienia ich na konkretny wymiar.

Kolejną ozdobą w ofercie są stylowe donice również wykonane z tego materiału. Co istotne są one bardzo łatwe w czyszczeniu i nie blakną. Najczęściej mają kształt prostokątny lub kwadratowy.

Można też zakupić specjalny ziołownik. Tutaj dodatkowo do wyboru jest opcja wyposażona w system nawadniania lub zwykła.

Podsumowując, warto zapoznać się z ofertą Cover It, by zapewnić swojemu balkonowi wygląd, jaki sobie wymarzymy i ochronę a wszystko to w przystępnych cenach oraz na dogodnych warunkach zakupu.

