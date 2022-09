Efektywne rozplanowanie przestrzeni biurowej. Dlaczego jest tak ważne?

Organizacja przestrzeni jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o jakość pracy. Stanowiska chaotyczne, na których pełno jest dokumentów i karteczek, często należą do osób cechujących się zmniejszoną uwagą i trudnościami ze skupieniem. Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni to element konieczny, zwłaszcza w przypadku posiadania małego biura. Wszystko zaczyna się... od dobrze przygotowanego stanowiska.

Błyskawiczna gotowość do płynnej pracy. Doskonale zorganizowane stanowiska i przestrzeń

Przestrzeń to jedno – warto wpierw wspomnieć o odpowiednim wyposażeniu poszczególnych stanowisk pracowniczych. Praca biurowa wiąże się przede wszystkim z ryzykiem obciążenia kręgosłupa i znacznego osłabienia mięśni. Aby temu zapobiec, meble powinny być doskonale przystosowane do sylwetki. Krzesła regulujące wysokość na prawidłowym poziomie, oparcia przystosowane do postawy, a także dodatki takie jak segregatory, podnóżki i kontenery, to tylko jedne z wielu akcesoriów, które przyczynią się do znacznej poprawy komfortu w miejscu pracy. W dzisiejszych aranżacjach biurowych stawia się na nowoczesność przeplatającą się z minimalizmem – niezależnie od tego czy przestrzeń jest ogromna, czy może znacznie ograniczona. Aby zapewnić swoim pracownikom pożądany komfort podczas wykonywania codziennych obowiązków, warto wziąć pod uwagę zastosowanie osłon z pleksi. Ten lekki system zabudowy skutecznie rozdzieli stanowiska, zapewniając pracownikom więcej prywatności a także znaczne wyciszenie. Umieszczenie ścianek w wielu biurach było strzałem w dziesiątkę – nie utrudniają one komunikacji i znakomicie rozdzielają daną przestrzeń, usprawniając jej organizację na wysokim poziomie porządku. Ścianki często wykorzystywane są przez pracowników jako zastępstwo tablic; przyklejają oni najważniejsze informacje i przypomnienia zawarte na kolorowych karteczkach, oczyszczając biurko z nadprogramowych papierów.

Halo...? O sposobie na spokojne rozmowy telefoniczne w biurach typu open space

To jeszcze nie wszystko! Nowoczesne biura stworzone na zasadach przestrzeni otwartej aktualnie posiadają elementy zapewniające większą dozę prywatności i absolutną ciszę, która konieczna jest do zadań specjalnych, takich jak sporządzenie raportu czy przeprowadzenie konwersacji z ważnym klientem. Mowa oczywiście o specjalnych budkach akustycznych. Nie przepuszczają one dźwięku, będąc niewielkim, zamkniętym pomieszczeniem z przepływem powietrza i dostępem światła. Najczęściej służą one jako biurowe budki telefoniczne, jednak z czasem przybrały również formę mini sal konferencyjnych. Ergonomia połączona z całkowitą prywatnością równa się większemu skupieniu na wykonywanych czynnościach, w efekcie usprawniając cały proces pracy zachodzący w danym miejscu. Budki akustycznej najlepiej poszukiwać u producentów specjalizujących się w lekkich systemach zabudowy. Korzystanie z usług profesjonalistów minimalizuje ryzyko niefortunnych zdarzeń czy błędów w montażu. Inwestycja w elementy takie jak osłony z pleksi czy budki akustyczne to krok w stronę posiadania przestrzeni dostosowanej do każdego pracownika. Komfort pracy sprawia, że każda osoba wykonująca obowiązki w biurze, przychodzi do niego z przyjemnością. Nie warto więc na nim oszczędzać!