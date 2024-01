Doradztwo inżynieryjne w praktyce

Jak marnować mniej, wytwarzając więcej? Ulepszenie metod produkcji i wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania może pomóc firmie w poprawie rentowności. Proces wprowadzania tych zmian wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego praktyką jest zlecanie go zewnętrznemu podmiotowi jako doradztwo inżynieryjne.

Ale czym właściwie jest to doradztwo inżynieryjne?

Mówiąc najprościej, to know-how z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem, podawane w optymalnym czasie i miejscu. W ten sposób można opracować np. nowe standardy i normy czy reguły postępowania w celu rozwiązania konkretnych problemów.

Usługa ta może być także wykorzystywana przy doraźnym wypełnianiu luk we własnych zasobach pracowniczych, gdy brakuje osób mogących wykonać dane zadanie „od ręki”. Firma, która korzysta z takiego doradztwa może w ten sposób pomóc sobie spełnić ściśle określone wytyczne swojego kooperanta, albo wdrożyć konkretny system produkcji, co własnymi siłami byłoby niemożliwe.

Doradztwo inżynieryjne pomoże tez zaoszczędzić

Skoro wydajność produkcji rośnie, a maleje liczba błędów i odpadów, dla przedsiębiorstwa oznacza to zysk. Opracowano zresztą zbiór zasad, pozwalających minimalizować powstające straty w toku procesu produkcyjnego.

W ramach usługi jaką jest doradztwo inżynieryjne, wdraża się rozwiązania służące poprawie efektywności danego procesu. Stosując eliminację zbędnych etapów oraz usprawnienie komunikacji między pracownikami, taka taktyka prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji. Poza tym, dąży się do skrócenia czasu potrzebnego na wyprodukowanie sztuki towaru. W ogólnym rozrachunku wpływa to pozytywnie na efektywność całego zakładu.

Celem jest również podniesienie jakości gotowego wyrobu, bo dzięki temu zmniejsza się liczba produktów z defektem, które trzeba zaliczyć jako stratę. Aby optymalizować proces produkcji firma musi także efektywnie zarządzać magazynem zasobów jak i logistyką związaną ze sprzedażą wytwarzanych dóbr.

Wydajność firmy nie zależy tylko od maszyn

Nie od dziś wiadomo, że na sukces przedsiębiorstwa składa się wiele czynników, w tym potencjał technologiczny ale także ludzki. Dlatego ważne jest, aby inwestycje nie omijały rozwoju kompetencji załogi i stałego zwiększania jej potencjału.

Bycie na bieżąco z wytycznymi, normami i trendami nie jest łatwe, a wsparcie jakim jest fachowe doradztwo inżynieryjne to najefektywniejsza forma nadgonienia zaległości i wyjścia na prowadzenie. Specjalistyczne szkolenia dostosowywane są do profilu firmy. Są także spójne z wymaganiami konkretnych, światowych marek, dzięki czemu firma zyskuje powszechnie uznawane świadectwo kompetencji załogi. To ważny argument w negocjacjach przy pozyskiwaniu nowych zleceń.

Szkolenia mogą obejmować zakres bezpośrednio związany z produkcją, ale tematyka to także kwestie m.in. kontroli jakości czy systemów zarządzania a także ogólna wiedza o specyfice rynku.