Danielle Steel- książki, które warto mieć na półce

Uwielbiasz książki? Poznaj Danielle Steel- autorkę, która wiedzie prym wśród wszystkim autorek literatury kobiecej. Daj się ponieść!

Danielle Steel- kim była?

Danielle Steel to pisarka amerykańska, która w swoim życiu napisała mnóstwo popularnych na całym świecie książek. Tworzy przede wszystkim dzieła literatury kobiecej. Jej książki chwytają za serce, inspirują i intrygują, sprawiając, że czyta się je niemal jednym tchem.

Danielle Steel ogromną role przywiązuje do najważniejszej roli swojego życia, jaką jest rola matki. Warto sięgnąć po książkę autobiograficzną "Światło moich oczu",w której znajdziesz obraz kobiety zajmującej się wychowaniem ukochanego, chorego syna. Z tej książki można dowiedzieć się mnóstwo na temat życia pisarki, jej historii. Danielle Steel nierzadko traktowana jest jako pierwsza dama literatury obyczajowej.

Danielle Steel- książki, które łapią za serce

Danielle Steel kocha swoją pracę- co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jej książki są wartościowe, a przede wszystkim nieprzewidywalne, niebanalne. Każda z nich napisana jest w przemyślany sposób, co sprawia, ze fabuła wciąga na długie godziny czytania.

Ciekawe książki do poduszki

Trudno byłoby przytoczyć tutaj wszystkie tytuły książek autorki, godnych przeczytania. Skupimy się więc na zaledwie kilku z nich, po które warto sięgnąć.

"Mroczna strona" to powieść, której główna bohaterka, Zoe, mierzy się z trudnościami tego świata. Już jej dzieciństwo nie było łatwe. Najpierw śmierć siostry, później rozwód rodziców. To wszystko sprawiło, że Zoe stała się twarda i silna, a do tego niesamowicie ambitna. Steel Danielle porusza w tej książce niezwykle ważne kwestie, takie, jak mroczne strony miłości czy zawiłości życia, odciskające niezatarte piętno. To wszystko przedstawione jest w ciepły sposób. Warto sięgnąć po tą książkę.

Książka "Gdy nadchodzą niespokojne czasy, miłość jest ratunkiem" to coś dla miłośników królewskich czasów. Główną bohaterką jest Charlotte, ukochana córka pary królewskiej. Tragiczne wydarzenia przerywają jednak sielskie życie. Zaczyna się okres drugiej wojny światowej. Kochający rodzice wysyłają córkę na wieś, by tam była bezpieczna. To, co wydarzy się później, odciśnie piętno na całym jej późniejszym życiu.

Bardzo interesującą książką jest współczesna wersja Kopciuszka z kalifornijskich winnic. To takie oderwanie się od rzeczywistości, ukazanie, że bajki mogą się spełniać. Książka napisana jest w lekko fantastyczny, romantyczny sposób, jednak za tą baśniową fasadą kryją się prawdziwe i cenne przesłania, które warto wziąć sobie do serca.