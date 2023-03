Czym kierować się przy wyborze firmy od okien?

Na rynku swoją działalność prowadzi wiele firm, oferujących sprzedaż okien. Zarówno ich asortyment, jak i zakres świadczonych usług, różnią się od siebie. Czym zatem kierować się, aby spośród tak wielu propozycji współpracy wybrać firmę, z którą warto ją podjąć? Podpowiadamy.

Wybór okien – na co warto zwrócić uwagę?

Zanim zapadnie decyzja, że to właśnie ta firma zrealizuje dla nas zamówienie na okna, warto przyjrzeć się stolarce okiennej, którą oferuje. Najlepiej porównać kilka, z pozoru podobnych do siebie produktów i zweryfikować, który z nich okaże się najlepszy. Żeby to zrobić, warto wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:

Materiał. To pierwszy z aspektów, których nie możemy wręcz pominąć, w trakcie poszukiwania odpowiednich dla siebie okien. Producenci oferują okna plastikowe PCV, aluminiowe oraz drewniane. W przypadku pierwszych modeli, są one najbardziej popularne, a zawdzięczają to przede wszystkim stosunkowo niskiej cenie. Jeżeli chodzi natomiast o okna aluminiowe to wydatki, jakie trzeba na nie ponieść, nie należą do najniższych, jednak z uwagi na ogrom zalet tej stolarki, cieszą się sporym uznaniem i spełniają oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. Okna drewniane są drogie i wymagające, gdyż konieczne jest ich cykliczne konserwowanie.

Parametry. Okna mają nie tylko ładnie wyglądać, ale przede wszystkim chronić przed działaniem czynników atmosferycznych, a także zapewniać odpowiednią izolację akustyczną i termiczną.

Wymiary. Okna muszą być perfekcyjnie dopasowane do wielkości wnęki okiennej.

Firma od okien – jakie wymagania powinna spełniać?

Porównując oferty poszczególnych producentów stolarki okiennej, należy podejść do tematu niezwykle skrupulatnie. Jeżeli np. bierzemy na tapet okna z kilku różnych firm, w których użyto te same profile marki X, to powinniśmy pamiętać o tym, że nie jest to wystarczająca informacja. Na okno składa się bowiem wiele elementów. Mowa tu m.in. o pakietach szybowych czy okuciach, niezbędnych do zamykania i otwierania okien. W związku z powyższym, porównując kilka ofert jednocześnie zweryfikujmy, jakie materiały zostały użyte do stworzenia kompletnego produktu i dopiero na tej podstawie oceńmy, który z nich będzie odznaczał się najwyższą jakością. Ponadto, ważne są również takie aspekty, jak:

Montaż okien przez daną firmę,

Usługa serwisowa,

Gwarancja,

Fachowe doradztwo.

Jaką firmę od okien wybrać?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – taką, której oferta najlepiej trafia w nasze potrzeby i wymagania. Dobrym rozwiązaniem, będzie również zweryfikowanie opinii inwestorów, jakie krążą po rynku na temat danego producenta.