Czym jest faktoring dla firm i dlaczego warto z niego skorzystać?

Coraz popularniejszym sposobem finansowania firm jest faktoring. Zastanawiasz się, na czym to polega i dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania? Podpowiadamy!

Faktoring dla firm – na czym polega?

Faktoring dla firm to usługa finansowa, która polega na przejęciu faktur z odroczonym terminem płatności przez inną firmę. Warto wiedzieć, że wierzytelność ta zazwyczaj musi być nieprzeterminowana. Faktor, czyli firma udzielająca finansowania, wypłaca faktorantowi 100% netto albo 80-90% brutto należności z faktury.

Zalety faktoringu dla firm

Faktoring dla firm to rozwiązanie chętnie wybierane przez wielu przedsiębiorców, ponieważ umożliwia bardzo szybki dostęp do gotówki. Dzięki niemu pieniądze są dostępne natychmiast po sprzedaży, niekiedy wypłata środków następuje już w ciągu 24 godzin. W związku z tym nie musisz czekać 30, 60 lub 90 dni na zapłatę wystawionej faktury. Poza tym faktoring wiąże się z małym ryzykiem dla przedsiębiorcy. Ponieważ to firma faktoringowa jest odpowiedzialna za odbiór faktur i pobranie zobowiązania, a nie firma sprzedająca, nie musisz obawiać się, że kupujący nie zapłaci Ci na czas. Na uwagę zasługuje także duża elastyczność faktoringu. Warto również wiedzieć, że niektóre firmy faktoringowe nie wymagają posiadania konta bankowego, aby skorzystać z ich usług.

Utrzymanie płynności finansowej

Na uwagę zasługuje także fakt, iż niektóre firmy faktoringowe oferują pomoc w rozwoju biznesu, taką, jak chociażby doradztwo finansowe i marketingowe. Poza tym faktoring może pomóc Twojej firmie utrzymać płynność finansową, która jest kluczowa dla każdego biznesu. Szczególnie przydaje się to w przypadku początkujących przedsiębiorców lub mających chwilowe problemy finansowe. Istotne jest również to, iż w przeciwieństwie do kredytu, faktoring nie jest udzielany na podstawie zabezpieczeń i może być znacznie tańszym rozwiązaniem niż inne formy finansowania. Ponadto jest on szybkim i łatwym sposobem na uzyskanie pieniędzy, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy firmom zależy na czasie i elastyczności.

Jak widać, faktoring dla firm to doskonałe rozwiązanie, które umożliwi Ci szybko uzyskać gotówkę ze sprzedaży towarów lub usług. Warto rozważyć je zamiast pożyczek lub kredytów.