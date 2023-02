Czy pozycjonowanie pozwala zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Zazwyczaj właściciele biznesów e-commerce decydują się na pozycjonowanie stron internetowych ze względu na chęć podwyższenia poziomu sprzedaży. Wysoka pozycja w organicznych, czyli bezpłatnych wynikach wyszukiwania jest tylko środkiem do tego, aby móc generować jak najwięcej konwersji. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, czy pozycjonowanie wpływa na poziom sprzedaży.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie stron internetowych, czyli SEO (ang. Search Engine Optimization) to inaczej optymalizacja witryny pod kątem algorytmów wyszukiwarek oraz działania marketingowe, które sprawiają, że strona ta osiąga możliwie najwyższe pozycje w organicznych, czyli bezpłatnych wynikach wyszukiwania. SEO podzielić można na działania SEO On Site oraz SEO Off Site. W związku z tym są to czynności podejmowane w obrębie witryny oraz poza nią. W jaki jednak sposób osiągnięcie wysokiej pozycji w organicznych wynikach wpływa na przychody generowane przez sklepy internetowe?

Pozycjonowanie stron — wpływ na e-commerce

W sytuacji, gdy właściciel sklepu internetowego decyduje się na usługi SEO, może liczyć przede wszystkim na większą liczbę odwiedzin strony. To ogromnie ważne dla generowanej sprzedaży. Nawet w sytuacji, gdy proporcja użytkowników strony do liczby konwersji się nie zmieni, poprawią się wyniki sprzedażowe. To pierwszy dowód na to, że pozycjonowanie sklepów internetowych pozwala podnieść poziom przychodów.

Kolejnym powodem, dla którego pozycjonowanie sklepu internetowego przekłada się na jego przychody, jest budowa rozpoznawalności. W sytuacji, gdy Twoja strona internetowa często przewija się w wynikach wyszukiwania, użytkownicy zapamiętują jej nazwę. Tym sposobem jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości sięgną właśnie po Twoją ofertę. Człowiek lubi bowiem korzystać z tego, co jest mu już znane.

Zlecenie usług SEO bardzo często jest także związane z wdrożeniem działań UX (ang. User Experience), czyli takich, które mają realny wpływ na doświadczenie użytkownika w kontakcie ze stroną. Lepszy UX witryny sklepu internetowego sprzyja podniesieniu się jej skuteczności. Tym sposobem większa część użytkowników strony sięga po obecne na niej produkty.

Pozycjonowanie w e-commerce a UX

Pozycjonowanie to, jak wspomnieliśmy, nie wszystko. Dzięki wysokiemu poziomowi User Experience możliwe jest ułatwienie procesu zakupowego, zapewnienie komfortu przeglądania produktów, pozbycie się błędów witryny, a także wdrożenie wszelkich możliwych rozwiązań, które ulepszą użyteczność sklepu. Jeżeli zależy Ci na tym, aby działania SEO zostały połączone z działaniami UX, koniecznie zdecyduj się na usługi sprawdzonej agencji SXO (ang. Search Experience Optimization). Pozycjonowanie sklepów internetowych z Semcore bez wątpienia spełni Twoje oczekiwania.

Podsumowując, pozycjonowanie strony internetowej, a także troska o użyteczność witryny ma w branży e-commerce ogromne przełożenie na poziom sprzedaży. Tym bardziej że w wielu przypadkach sklep internetowy pozyskuje swoich klientów głównie z poziomu wyszukiwarki. Trzeba pamiętać więc o tym, aby zlecić usługi marketingu internetowego uznanej w branży e-marketingu.