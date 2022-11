Czas dla dziecka – czas zyskany

W pogoni za codziennymi sprawami - pracą, prowadzeniem domu, różnymi załatwieniami, szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi - zapominamy często, że największą wartością, jaką możemy dać dziecku jest nasza obecność. Zatrzymanie się na chwilę, zapytanie jak minął dzień, wspólna zabawa czy zjedzony razem posiłek, to często jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu dnia dla naszych dzieci. A jednocześnie to czynności, które najczęściej spychane są na sam koniec i wyrzucane z całodziennego grafiku przez brak czasu. Może więc warto się zatrzymać i w natłoku codziennych zdarzeń zawsze wygospodarować czas dla dzieci, a co jakiś czas dać im co najmniej cały swój dzień? To inwestycja, która na pewno nie pójdzie na marne.

Małe domowe święta

Słysząc słowo „święta” większość osób ma przede wszystkim przed oczyma Boże Narodzenie. Oczywiście, to czas, który powinien być poświęcony przede wszystkim rodzinie. Przeżyty razem, podobnie jak i przygotowania do nich. Ale takie święta są raz do roku, a to zdecydowanie za mało, żeby budować więź z dzieckiem. Dlatego warto stworzyć swoją własną listę mniejszych, obchodzonych mniej hucznie, ale ważnych świąt rodzinnych. Mogą się na nich znaleźć urodziny, pierwszy lub ostatni dzień roku szkolnego, dzień matki, ojca, babci czy dziadka, dzień dziecka, a także inne, które są ważne dla tej konkretnej rodziny. Ważne, by o nich pamiętać i rzeczywiście wygospodarować wówczas czas na bycie razem i obchodzenie tych dni w szczególny sposób.

Dla dzieci niezwykle ważne są kolejne urodziny. W późniejszych latach wolelibyśmy raczej zapominać, że oto minął kolejny rok, ale dla dzieci to jak pokonywanie kolejnych stopni. Dlatego ważne jest by urodziny były dniem wyjątkowym (https://westerncamp.pl/pomysly-na-urodziny-dziecka-jak-sprawic-by-ten-dzien-byl-niezapomniany/). Można zorganizować tematyczną zabawę w domu lub w klubie dziecięcym, zarezerwować miejsce w parku trampolin czy sali zabaw lub pomyśleć o wyjątkowej oprawie jak wspólny, rodzinny wyjazd np. do Energylandii, mini zoo, kompleksu Western Camp, zbudowanego na wzór wioski z Dzikiego Zachodu czy parku tematycznego.

Czas dla dzieci o każdej porze roku

Wielu rodziców planuje czas dla dzieci przede wszystkim na wakacje i ferie. Wolne od nauki sprzyja planowaniu dłuższych wyjazdów. Ale warto pamiętać, że czasem nawet krótki, weekendowy rodzinny wypad jest okazją do integracji i naładowania wewnętrznych baterii przed powrotem do codzienności. Dlatego nie ma co się bać krótkich wyjazdów z dziećmi, niezależnie od pory roku i pogody. Jest mnóstwo atrakcji, które z powodzeniem sprawdzą się w jesienną niepogodę czy podczas zimowych chłodów – przykładem niech służy https://westerncamp.pl/malopolskie-atrakcje-na-niepogode-energylandia/.

Planując weekendowy wyjazd z dziećmi najlepiej dobrać atrakcje pod najmłodszych. Tak, by jak najwięcej z niego skorzystali. Warto pamiętać, że wiele muzeów czy zabytków organizuje dla dzieci specjalne zajęcia, a także oprowadzanie dostosowane do ich możliwości. Zwiedzanie na siłę nie przyniesie rezultatów, a najlepiej, żeby połączone było z zabawą, aktywnością i samodzielnym odkrywaniem świata. W ciepłych porach roku świetnie sprawdzają się wszelkie parki tematyczne, parki odkrywców, w chłodniejszy czas można wybrać się np. do centrum nauki. Ważne, by być razem i pomagać dziecku odkrywać świat. A do tego dobrze się przy tym bawić budując wspomnienia na całe życie.