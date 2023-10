Bankowość mobilna – dlaczego warto z niej korzystać?

Do bankowości mobilnej przekonuje się coraz więcej Polaków. Są już nawet osoby, które zupełnie zrezygnowały z internetowego logowania i korzystają jedynie z aplikacji mobilnych. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu ułatwiają one zarządzanie swoimi finansami i przynoszą wiele korzyści. Dlaczego warto korzystać z mobilnych rozwiązań bankowych?

Czym jest bankowość mobilna?

Bankowość w ostatnich latach przechodzi intensywne zmiany poprzez wdrażanie coraz to nowych rozwiązań. Powiązane jest to z dynamicznym postępem technologii. Banki, chcąc spełnić oczekiwania swoich klientów, nastawiają się szczególnie na rozwój bankowości mobilnej. Dotyczy to osób fizycznych (czyli klientów indywidualnych), jak i instytucji czy przedsiębiorców.

To rozszerzenie, a właściwie nawet i zupełna zmiana tradycyjnego podejścia do bankowości. Polega na udostępnianiu produktów i usług finansowych, do których dostęp można mieć z poziomu smartfona lub tableta. Wystarczy pobranie aplikacji mobilnej instytucji finansowej i dostęp do sieci. Aby móc z niej korzystać potrzebne jest jednak konto bankowe. Umożliwia ono monitorowanie wpływów i wydatków, wykonywanie przelewów, gromadzenie oszczędności czy też logowanie się przy pomocy profilu zaufanego (co z kolei pozwala na elektroniczne załatwianie wybranych formalności urzędowych).

W Polsce znaczna część obywateli posiada konto bankowe (około 90% osób, które prawnie mają uprawnienia do założenia rachunku). Co więcej, niektórzy z nich mają więcej niż jedno. Dlatego też ci, którzy rozważają zmianę konta lub założenie nowego, mogą skorzystać z rankingu aktualnych ofert. Dostępny jest on na stronie internetowej https://www.bankier.pl/smart/konta-bankowe i uwzględnia istotne parametry umowy. Może więc pomóc w podjęciu decyzji, jaką propozycję wybrać.

Dlaczego warto korzystać z mobilnej bankowości?

Z roku na rok coraz więcej Polaków przekonuje się do bankowości mobilnej. Z raportów opublikowanych przez NetB@nk wynika, że w pierwszym kwartale 2023 roku liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wyniosła ponad 20 mln. Jest to zdecydowany wzrost w porównaniu do 5 lat wstecz, czyli roku 2017, kiedy to takich osób było 8,5 mln. Co przekonuje Polaków do mobilnych rozwiązań?

Szybki dostęp do środków – smartfon towarzyszy ludziom niemal przy każdej aktywności w ciągu dnia. Dzięki posiadaniu aplikacji mobilnej banku można więc w każdej chwili sprawdzić aktualny stan konta (np. stojąc w kolejce do kasy w supermarkecie).

Krótszy proces logowania – do aplikacji użytkownik loguje się przeważnie przy pomocy PIN-u lub odciskiem palca. To zdecydowanie krótszy proces niż ten, który pozwala się zalogować poprzez stronę internetową placówki. Tam konieczne jest podanie loginu (najczęściej dość skomplikowanego) oraz hasła. Co więcej, system poprosi również o jednorazowy dostęp lub dodanie danego urządzenia do listy zaufanych. To oczywiście zależy od indywidualnych zabezpieczeń banku, ale mimo wszystko proces logowania znacznie się wydłuża.

Możliwość korzystania z płatności mobilnych – to chyba jedna z kluczowych zalet mobilnej bankowości. Dzięki posiadaniu aplikacji da się korzystać z płatności kodem.

Wykonywanie przelewów od ręki – z aplikacją rozliczanie się ze znajomymi podczas wspólnych wyjść czy wyjazdów staje się o wiele prostsze. Wystarczy wyciągnąć telefon i wykonać przelew.

Ułatwienie w zarządzaniu finansami – stały i szybki dostęp do swoich środków to zdecydowane ułatwienie w zarządzaniu budżetem. Można w dowolnej chwili sprawdzić stan konta, przelać oszczędności na lokatę czy też zaplanować przelew na konkretny dzień.Powiadomienia o wykonywanych akcjach – to kolejne usprawnienie w monitorowaniu swoich wpływów i wydatków. Aplikacja wysyła powiadomienie o każdym przelewie, ale istnieje też opcja, czy chce się jedynie wiadomości o transakcjach przychodzących lub wychodzących.

Dostęp do konta w dowolnym miejscu – logowanie się do banku bez komputera to wygodna opcja, z której korzysta się w każdym miejscu. Wystarczy jedynie dostęp do internetu.

Jak bezpiecznie korzystać z bankowości mobilnej?

Mimo że postęp technologicznie niesie ze sobą wiele przydatnych i nowoczesnych rozwiązań, to niestety sprzyja mu też zagrożenie związane z atakami hakerskimi. Co kluczowe, metody stosowane przez cyberprzestępców dopasowują się do aktualnych warunków. Dlatego głównym wyzwaniem banków jest wdrażanie i uaktualnianie zasad cyberbezpieczeństwa. Najlepiej jednak samemu starać się zabezpieczyć przed cyberprzestępcami. Jakie nawyki warto wprowadzić u siebie?

Stosowanie wieloetapowej weryfikacji.

Ustawienie blokady telefonu.

Zainstalowanie programu antywirusowego.

Ustawienie skomplikowanego hasła.

Korzystanie z opcji biometrycznego logowania się.

Instalowanie sprawdzonych aplikacji z pewnego źródła.

Istotna wydaje się także znajomość praktyk cyberprzestępczych, szczególnie tych najczęściej stosowanych, takich jak np. phishing. Jeśli wie się, w jaki sposób działają oszuści, jest się bardziej wyczulonym na niektóre sygnały ostrzegawcze.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, aby nie klikać nigdy linków załączonych do podejrzanych maili czy wiadomości tekstowych. Hakerzy czasami podszywają się pod zaufane placówki. Mogą więc wysyłać komunikaty, które wyglądają jak wiadomości od banku. Jeśli więc któraś z nich wydaje się podejrzana, to najlepiej skontaktować się poprzez infolinię z instytucją i zapytać, czy faktycznie wysyła takie treści.

Warto również sprawdzać, czy strona internetowa, na jaką chcemy się zalogować, jest zabezpieczona protokołem „https” i czy połączenie pozostaje bezpieczne. Odradza się też korzystania z płatności przy połączeniu do ogólnodostępnych sieci wi-fi. Jeśli chodzi zaś o zabezpieczenie środków, to w każdym banku istnieje opcja ustalenia limitów. Dotyczą one zarówno płatności mobilnych, jak i korzystania z karty debetowej.

Produkty bankowości mobilnej zdecydowanie ułatwiają codzienne dysponowanie i zarządzanie własnymi finansami. Należy jednak pamiętać o zachowaniu środków ostrożności.