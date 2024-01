Aranżacja domu na święta - jak przygotować stroik wielkanocny?

Kolorowe, rozbudowane, duże albo jednolite, proste i niewielkie – stroiki wielkanocne mają niezliczone formy i trudno którejkolwiek z nich odmówić uroku. To jednak nie zmienia faktu, że nie każdy ładny stroik będzie się równie dobrze prezentował w każdym wnętrzu. Zebraliśmy więc kilka ciekawych inspiracji, które pomogą podjąć właściwą decyzję.

Stroik wielkanocny na stół - jak wkomponować go w nowoczesne wnętrze?

Nowoczesne wnętrza często są dość proste. Nawet jeśli nie dominuje w nich klasyczny minimalizm, to zwykle nie ma przesadnie wielu barw. W takich pokojach warto wybrać albo niewielki, w miarę prosty, ale starannie wykonany i barwny stroik wielkanocny na stół , albo trochę większy, ale za to bardziej jednolity kolorystycznie, na przykład wykonany z surowego drewna z kilkoma naturalnymi dodatkami. W typowych wnętrzach skandynawskich z kolei świetnie będą prezentowały się niewielkie, ale bardzo kolorowe stroiki, które od razu staną się centralnym punktem całej aranżacji.

Nowoczesne wnętrza często wręcz domagają się akcentów kolorystycznych. Jeśli już jakieś są zastosowane – na przykład w formie poduszek – to warto dobrać stroik, który będzie wpisywał się w podobną tonację.

Jak wpasować stroik wielkanocny w niewielką przestrzeń?

Nie tylko w domowym biurze korzysta się z małych stolików. Ponieważ przestrzeń jest bardzo cenna, z konieczności trzeba skupić się na stroikach niewielkich albo tych, które są rozbudowane w górę. Świetnie też sprawdzą się stroiki na świeczki, które zwykle są niewielkie, ale sama świeczka stanowi dodatkowy element dekoracyjny.

Podobne zasady dotyczą wyboru stroików wielkanocnych na biurka. Niewielkie, ale przyciągające uwagę, najlepiej w miarę lekkie, a przy tym stabilne - takie będą idealne. Jeśli chodzi o wybór kolorów, to zwykle można sobie pozwolić na pełną swobodę.

Czym powinien charakteryzować się stroik wielkanocny do jadalni?

Im większy stół, tym większy może być stroik albo wianek wielkanocny na stół. Warto jednak przy tym pamiętać, że w niektórych wnętrzach może to być nie do końca trafiony wybór. Liczą się bowiem także kolory. W wielu stroikach wykorzystywane są – co jest zupełnie zrozumiałe – wiosenne kwiaty. Jeśli będzie ich bardzo dużo, to cały stroik będzie niezmiernie kolorowy, co świetnie wygląda w rustykalnym wnętrzu, ale w nowoczesnej, kolorowej kuchni, bardziej zwróciłby uwagę na przykład stroik z koszykiem pełnym żonkili lub narcyzów.

Często mówi się, że stroik powinien być albo większy, albo bardziej kolorowy – to estetycznie bezpieczniejsze wyjście, niż stroik na stół, który jednocześnie jest bardzo rozbudowany i nasycony kolorami.

Warto sobie zawsze pozwolić na odrobinę szaleństwa: wiosna i Wielkanoc są barwne i spontaniczne. Dobrze, kiedy widać to choć odrobinę po stroikach na stole. Kolorystyczne szaleństwo musi jednak cały czas pozostać pod kontrolą, żeby stroik przyciągał uwagę, ale cały czas w pozytywny sposób.