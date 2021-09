Żeby motyl nie umierał we mnie – szósta odsłona Przestrzeni Słowa!

Po wakacyjnej przerwie, z nowymi siłami i pomysłami, powraca Przestrzeń Słowa! 14 września 2021 o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) w Sosnowcu odbędzie się spotkanie z Hatifem Janabim, pochodzącym z Iraku niezwykłym poetą, tłumaczem i eseistą. Prowadzenie – Bartłomiej Majzel. Wstęp wolny – obowiązują bezpłatne wejściówki.

Hatif Janabi jest artystą posiadającym niezwykły i fascynujący życiorys, w którym jak w soczewce skupia się złożoność współczesnego świata, tęsknot i cierpienia. Jest Irakijczykiem zakorzenionym w Polsce. Uciekinierem z totalitarnego świata, piewcą tolerancji i obrońcą uciśnionych. Jego dorobek pisarski może doprawdy oszałamiać. Przyjaźnił się z Ryszardem Kapuścińskim, a legendarny syryjski poeta Adonis, kilka lat temu, zgodził się przyjechać do Polski, tylko pod warunkiem, że spotkanie z nim poprowadzi Hatif Janabi. Dzięki znakomitym wierszom jest pomnikową postacią współczesnej poezji, będąc jednocześnie wielkim propagatorem poezji polskiej w świecie arabskim.

Hatif Janabi (ur. 1952 r), dwujęzyczny arabsko-polski poeta, pisarz, eseista, teatrolog, tłumacz. Urodził się w Iraku, który opuścił w sierpniu 1976 roku z powodu prześladowań. Ukończył Arabistykę w Uniwersytecie Bagdadzkim. Pod koniec lat 70. otrzymał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 80. pracował na Uniwersytecie Tizi-Ouzu w Algierii, a w 90. był Visiting Profesor w Indiana University w Bloomington, USA. Autor kilkadziesiąt tomów poezji, opracowań krytycznych i przekładów, głównie z literatury polskiej. Jest członkiem Polskiego PEN CLUBU. Laureat wielu nagród m.in. Nagrody im. Witolda Hulewicza za całokształt twórczości (2003) oraz Medalu Homera - European Medal of Poetry and Art (2019). Tłumaczył utwory ponad siedemdziesięciu polskich poetów i pisarzy m.in.: Mickiewicza, Słowackiego, Gałczyńskiego, Lema, Miłosza, Różewicza, Herberta, Tokarczuk i wielu innych. W ostatnim czasie opublikował kilkusetstronicową antologię „Pięć wieków poezji polskiej od Kochanowskiego do 2020” (Al Mada Publishing House, Bagdad-Bejrut). Jego poezja była tłumaczona m.in. na angielski, chiński, czeski, francuski, hiszpański, grecki, kurdyjski, niemiecki, perski, rosyjski i słowacki.

Wstęp na spotkanie możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (150 wejściówek do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. Dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).