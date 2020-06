Zamknięty wiadukt na Giszowcu - objazdy

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W związku z osunięciem ziemi przylegającej oraz podtrzymującej betonową konstrukcję wiaduktu przy ul. Pszczyńskiej w katowickiej dzielnicy Giszowiec, ten odcinek DK86 na trasie Katowice – Tychy, został całkowicie wyłączony z użytkowania. Policjanci katowickiej drogówki wytyczyli objazdy.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do zmiany organizacji ruchu

W sobotę po godzinie 15.00 doszło do osunięcia ziemi przylegającej oraz podtrzymującej betonowa konstrukcję wiaduktu na DK 86, na wysokości ul. Pszczyńskiej. Do osunięcia ziemi doszło po nocnych silnych opadach deszczu, co spowodowało zapadnięcie drogi oraz pęknięcie nawierzchni. W wyniku osunięcia ziemi nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego, nikt również w związku z tym zdarzeniem nie ucierpiał.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim podróżującym na trasie Katowice – Tychy policjanci katowickiej drogówki natychmiast zarządzili objazdy. Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiadukt został całkowicie wyłączony z użytkowania. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do zmiany organizacji ruchu:

Kierunek Tychy:

na węźle Murckowskim utrzymany zostanie zjazd na A4 w kierunku Krakowa i Wrocławia;

ustanowiono objazd na Tychy trasą A4 – S1.

Kierunek Katowice: