Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. organizuje XVI MARSZ NADZIEI w ramach ogólnopolskiej kampanii „POLA NADZIEI”.

Uczestnicy marszu przejdą ulicami Sosnowca od Placu Papieskiego do ArcelorMittal Park aby zamanifestować solidarność z osobami chorymi cierpiącymi po zakończonej terapii przyczynowej, którzy pragną przeżywać ten okres choroby we własnym domu lub w hospicjum stacjonarnym.

– Chcą powiedzieć osobom chorym nieuleczalnie, że nie są sami, że mogą otrzymać wsparcie w postaci profesjonalnej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej, socjalnej, że mogą liczyć na obecność przy sobie życzliwej osoby, wolontariuszy pamiętając o tym, że ciężar codziennego życia niesiony przez więcej niż jedną osobę, nie jest już tym samym ciężarem. Nieśmy nadzieję tym, którzy chcą włączyć się w opiekę hospicyjną, osobom, które mają skrywaną w swoim sercu potrzebę służenia drugiemu człowiekowi i nie umieją lub nie chcą okazać jej osobom przypadkowym. We wspólnocie hospicyjnej każdy może znaleźć swoje miejsce jako wolontariusz – podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.

- Idąc w „Marszu Nadziei” nie milczymy wobec obojętności, nie milczymy wobec bezsiły na chorobę, nie milczymy wobec drugiego człowieka. Każdy ruch ma sens, akt woli, woli serca. Każdy drobny gest ma sens. Z każdym krokiem „Marszu Nadziei” przybliżamy się do drugiego człowieka – człowieka w potrzebie! Człowieka, który zasługuje na każdy krok, który zrobimy w jego kierunku. Hospicjum Sosnowieckie niesie wyraz głębokiej wiary w: ŻYCIE W PEŁNI. Czas, który spędzamy z osobą chorą jest wyrazem naszego przyłączenia się do walki. Walki o życie. Nasz czas poświęcony choremu to wyraz nadziei. Nadziei, która ma wielką moc, bo tylko przy pomocy nadziei możemy wyjść ze stanu smutku i rozpaczy - piszą organizatorzy.