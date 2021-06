Wyjeżdżasz na wakacje? Zainstaluj aplikację "Moja Komenda"

W wakacje często wyjeżdżamy do miejscowości, w których wcześniej nie byliśmy.

Będąc w takim miejscu w przypadku chęci szybkiego dotarcia do najbliższej jednostki Policji, możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Dzięki niej w łatwy i szybki sposób można również odnaleźć dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania, bądź tym w którym się aktualnie znajdujemy.

Trwają wakacje i wiele osób w tym czasie zwiedza różne zakątki Polski

Zdarza się, że podczas wypoczynku docieramy do miejscowości, w których nigdy wcześniej nie byliśmy. W takich przypadkach możemy mieć problem z szybkim dotarciem do najbliższej jednostki Policji, bądź z bezpośrednim kontaktem z mundurowymi. W takim przypadku wystarczy jedno klikniecie.

Aplikacja „Moja Komenda” to zbiór adresów wszystkich komend i komisariatów w całej Polsce. Jeśli nie znasz drogi, aplikacja sama wskaże nam trasę do najbliższej jednostki Policji. Ważną cechą tego narzędzia jest to, że działa ono również w trybie offline. Nie potrzebujemy zatem dostępu do Internetu, aby znaleźć niezbędne informacje.

Aplikacja ta została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dostępna jest ona od sierpnia 2016 roku w sklepach Android Play oraz App Store. Dzięki niej w sposób całkowicie bezpłatny i bez reklam możemy wyszukać nie tylko adresy i numery telefonu do jednostek Policji znajdujących się w całym kraju, ale również możemy za jej pośrednictwem skontaktować się z naszym dzielnicowym. Wystarczy wpisać swój adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Kontakt z dzielnicowym można również nawiązać po wpisaniu jego imienia i nazwiska. Aplikacja wskaże nam m.in. numer telefonu komórkowego policjanta oraz jego adres e-mail. Wystarczy jedno kliknięcie, aby połączyć się z policjantem bądź napisać do niego wiadomość.