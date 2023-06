Wycieczki po Sosnowcu. Przygotowano dwie mikrowyprawy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ma już 6 lat, a także setki fantastycznych miejsc i ludzi, których warto poznać. 1 i 2 lipca będziemy obchodzić święto Metropolii.

Masz 134 powody do podróży!

W programie święta czekają na nas wydarzenie specjalne w Będzinie i 133 mikrowyprawy po wszystkich 41 gminach tworzących GZM. Razem zachwycimy się zabytkami, przyrodą, historiami miejsc i ludzi. Do wyboru mamy mikrowyprawy zaskakujące lub tradycyjne, wyciszające lub z muzyką, relaksujące bądź sportowe, dla rodzin z dziećmi , dla młodzieży i dla nieco starszych. Jest w czym wybierać, bo gminy GZM są naprawdę niezwykłe.

Sosnowiec przygotował dwie mikrowyprawy

Kajakiem po Białej Przemszy czyli odkryj Sosnowiec na nowo

1 lipca , godz. 11.00 (zbiórka 9.00, Trójkąt Trzech Cesarzy)

Rekreacyjny, około 3 godzinny spływ kajakiem po rzece Biała Przemsza. Wycieczka rozpocznie się w miejscu połączenia Białej i Czarnej Przemszy a także styku trzech państw zaborczych tj. Prus, Rosji i Austrii – Trójkąt Trzech Cesarzy, następnie uczestnicy zostaną przewiezieni transportem na przystań w Maczkach, gdzie wsiądą do kajaków i popłyną Białą Przemszą w miejsce startu. Wycieczka jest doskonałą okazją, by pokazać uczestnikom, że przez miasto o przemysłowej przeszłości jakim jest Sosnowiec przepływa rzeka o znacznych walorach przyrodniczo- krajoznawczych nadająca się do uprawiania turystyki kajakowej. Dla wielu może być to spore zaskoczenie. Poza tym będzie można poznać historię zarówno Trójkąta Trzech Cesarzy, jak i dworca kolejowego w Maczkach.

Regulamin

Zapisy na wyprawę po Sosnowcu

Ilość miejsc ograniczona – max. 50 uczestników podczas jednego spływu.

Udział w spływie jest bezpłatny.

Śladami Dietla czyli podróż do przemysłowego Sosnowca z przełomu XIX i XX w.

1 lipca , godz. 11.00, start: Pałac Dietla

Wycieczka po Pogoni obejmie cztery miejsca:

budynek byłej Szkoły Realnej (aktualnie działa w nim Sąd Okręgowy) – budowa zakończona w 1898 r., fundatorem tej pierwszej sosnowieckiej, rządowej szkoły średniej był właśnie Henryk Dietel,

kościół ewangelicko-augsburski – budowla od początku swego istnienia stanowiła integralną część zakładów włókienniczych Dietla,

Pałac Dietla – zaliczany do najpiękniejszych pałaców fabrykanckich w Polsce,

Park Dietla (w nim m.in. odnowiona glorieta) – parkowy kompleks wybudowany ok. 1901 r.

Uczestnicy wycieczki poprzez zapoznanie się z dawną architekturą przemysłową Sosnowca i związaną z nią historią mają możliwość zaznajomienia się z genezą powstania miasta, wpływem przemysłu na jego rozwój. Historyczne budynki i wnętrza pozwolą przybliżyć uczestnikom nie tylko historię rozwoju przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim, ale również ukażą życie codzienne ówczesnych właścicieli zakładów przemysłowych i zatrudnionych w nich robotników. Wskażą na wielokulturowość Sosnowca.

Część zaplanowanych do obejrzenia miejsc jest niedostępna na co dzień, tym bardziej wycieczka dla większości uczestników będzie nietuzinkową okazją do zanurzenia się w świat bogatych sztukaterii, witraży i malarstwa.

Regulamin

Zapisy na wycieczkę

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – max. 50 uczestników podczas jednej wycieczki.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.

1 i 2 lipca wszyscy uczestnicy święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogli jeździć za darmo komunikacją miejską. Bilet upoważnia do bezpłatnego przejazdu autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM.