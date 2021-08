Wycieczka do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator wakacyjnego projektu „Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” - serdecznie zaprasza w czwartek 26 sierpnia 2021 o godz. 11.00 do udziału w wycieczce do jednej z najwyżej cenionych szkół artystycznych w Polsce – dąbrowskiego „Plastyka”! Zwiedzaniu szkoły – jej wszystkich pracowni i tajemniczych zakamarków - towarzyszyć będą inspirujące warsztaty graficzne, prowadzone przez pedagogów ZSP. Wstęp wolny – obowiązują zapisy.

Nasz region może się poszczycić prężnie działającą, kształcącą od dziesięcioleci kolejne pokolenia artystów szkołą plastyczną. Dzieci, które nie odczuwają lęku przed wizytą w placówce oświatowej w wakacje!!!, mogą wciąż udział w zwiedzaniu Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, będącego partnerem projektu. Młodzi adepci sztuki zwiedzą pracownie malarstwa i rysunku, rzeźby, fotografii, szkła artystycznego, witrażu, projektowania graficznego, szkolną galerię, a w pracowni grafiki warsztatowej wezmą udział w przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach graficznych, podczas których pracować będą z farbą drukarską, dłutami i wieloma innymi materiałami, do których dostęp możliwy jest tylko w tak wyspecjalizowanych szkołach.

Wypełnione i podpisane kartę zgłoszeniową i zgodę rodzica (do pobrania ze strony www.biblioteka.sosnowiec.pl) należy przesłać na adres promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11, poziom II). Ilość miejsc ograniczona. Organizator i szkoła zapewniają wszystkie materiały plastyczne. Każde dziecko musi posiadać bilety autobusowe na przejazd do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej i z powrotem oraz fartuch lub inne ubranie zabezpieczające przed ubrudzeniem.

Regulamin uczestnictwa w wycieczce

Warunkiem udziału w wycieczce jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, a także zgody podpisanej przez rodzica/opiekuna oraz przesłanie ich na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczenie ich osobiście do Działu Instruktażu i Promocji (Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, poziom II pokój nr 2.11, Dział Instruktażu i Promocji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00). Zapisy rozpoczynają się dnia 16 sierpnia 2021 r. od godz. 11.00. Organizator nie przyjmuje zapisów grup zorganizowanych. W wycieczce mogą brać udział dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Podkreślamy, że zgłoszenia przyjmowane są TYLKO wg w/w zasad i nie podlegają wcześniejszej rezerwacji. Zbiórka pod pomnikiem Kiepury, na tzw. Patelni w Sosnowcu o godz. 9.45 dnia 26 sierpnia 2021 r. Koszt biletów autobusowych pokrywa rodzic/opiekun dziecka. Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać przy sobie dwa bilety autobusowe, które pozwolą mu na dotarcie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 oraz powrót do Centrum Sosnowca. Koszty ubezpieczenia uczestnika wycieczki pokrywa Organizator. Każdy uczestnik zabiera ze sobą lekkostrawny napój – najlepiej wodę. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ze sobą maseczki. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą fartuchów lub odzieży ochronnej (stara koszula lub bluza), które zapobiegną ewentualnemu pobrudzeniu odzieży podczas warsztatów graficznych. Dzieciom mającym chorobę lokomocyjną, odpowiednie środki farmakologiczne zapewnia i podaje rodzic/opiekun prawny. Przewidywany powrót ok. godz. 13.30-14.00, dnia 26 sierpnia 2021 r. do Centrum Sosnowca, pod pomnik Kiepury.

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach:

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie.

Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż i współuczestników wyjazdu.

Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki.

Informować opiekunów wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.

Przestrzegać przepisów obowiązujących w czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz zwiedzania.

Rodzice/opiekunowie uczestników wycieczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia - powstałe w trakcie trwania wycieczki - z winy ich dzieci/podopiecznych.

Każdy uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu wycieczki, jak również w trakcie podróży środkami komunikacji miejskiej.

Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować innych używek.

Mieć przy sobie legitymację szkolną.

Poinformować opiekunów wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i stosowanych lekach.

W razie nieprzestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa wobec uczestnika wycieczki zostaną wyciągnięte konsekwencje tj. zakaz udziału w innych wycieczkach organizowanych przez MBP oraz natychmiastowe poinformowanie rodzica/opiekuna o drastycznym złamaniu zasad zachowania.

Szczegółowy program „Akcji-ilustracji, czyli kreatywnego lata z biblioteką” można znaleźć na www.biblioteka.sosnowiec.pl

