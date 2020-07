Wybory prezydenckie 2020 - frekwencja w Sosnowcu większa niż w I turze!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Tradycyjnie już podczas konferencji prasowych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o frekwencji w odbywających się właśnie wyborach. Frekwencja wyborcza w Sosnowcu na godz. 12 wynosiła 25,58%.

Jaka była frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 do godziny 12?

Uprawnionych do głosowania w Polsce jest 29 147 064 osoby. Według stanu na godzinę 12 wydano 7 209 052 karty do głosowania, co oznacza, że 24,73% uprawnionych już zagłosowało. W pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja do godziny 12 wynosiła 24,08%. W 2015 roku podczas wyborów prezydenckich frekwencja do godz. 12 wyniosła 17,40%.

W dużych miastach największą frekwencję zanotowano w Warszawie (28,72%), Zielonej Górze (28,17%) i Toruniu (28,01%). Najniższą w Gdańsku (21,37%), Rzeszów (23,95%), Gorzów (26,10%).

Największa frekwencja na poziomie wojewódzkim:

województwo mazowieckie - 26,92%

województwo małopolskie - 26,53%

województwo podlaskie - 26,37%

Najmniejsza frekwencja na poziomie wojewódzkim:

województwo opolskie - 21,60%

województwo lubuskie - 22,71%

województwo wielkopolskie - 23,36%

W województwie śląskim frekwencja wyniosła 24,80%

W Sosnowcu frekwencja wynosiła o godzinie 12 - 25,58%. Podczas pierwszej tury wyborów w południe odnotowano w naszym mieście frekwencję na poziomie 24,33%.

Konferencja PKW z godziny 13:30