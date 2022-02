Wpadli z nielegalnym towarem i bronią sygnałową

Sosnowieccy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, u których podczas przeszukań znaleźli prawie 209 tysięcy papierosów, kilogramy tytoniu, marihuanę, kilkadziesiąt litrów wytworzonego nielegalnie spirytusu i ponad 200 litrów zacieru do jego produkcji. Odkryli również nielegalnie posiadaną broń sygnałową i amunicję.

Dwóch mieszkańców Sosnowca miało nielegalne towary

Sosnowieccy kryminalni, podczas realizacji sprawy, weszli do kilku lokali zajmowanych przez dwóch mężczyzn 40 i 38-latka. Podczas przeszukań znaleźli prawie 209 tysięcy papierosów i 8 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy, nielegalnie posiadaną broń sygnałową wraz z magazynkiem oraz amunicję. U jednego z mężczyzn znaleźli również linię produkcyjną do wytwarzania spirytusu - 63 litry gotowego spirytusu oraz ponad 200 litrów zacieru do jego produkcji. 40-latek miał także 40 gramów suszu marihuany.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty

Grozić im może nawet 8 lat więzienia. Prokurator objął podejrzanych policyjnym dozorem oraz zastosował poręczenie majątkowe. Na poczet przyszłych kar i grzywien, policjanci dokonali również tymczasowego zajęcia mienia podejrzanych.