Wielki sukces zawodnika KS Judo Dan Sosnowiec. Łukasz Zyzik zdobył srebrny medal

Łukasz Zyzik, zawodnik KS Judo Dan Sosnowiec sięgnął po srebrny medal podczas mistrzostw świata w ju-jitsu, które odbyły się w Grecji.

Zyzik zajął drugie miejsce w BJJ w kategorii wiekowej Masters 2 (Ne Waza 62 kg). Po wyrównanym pojedynku reprezentant klubu z Sosnowca musiał uznać wyższość zawodnika z Kolumbii.

– Sukces nie jest przypadkiem. To ciężka praca, wytrwałość, uczenie się, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz lub uczysz się robić – przekazał szczęśliwy medalista.