Widmo nauki zdalnej w sosnowieckich szkołach? Miasto odpowiada

Uczniowie w Sosnowcu wrócą do nauki zdalnej? Wysokie koszty opału dają się we znaki niemal wszystkim samorządom.

Kryzys energetyczny stał się realnym problemem rosnącej w szybkim tempie liczby samorządów. Wysokie koszty energii elektrycznej, kłopot z dostępem do węgla przy coraz wyższych cenach za tonę w wielu gminach w Polsce sprawiły, że coraz głośniej mówi się o potrzebie do ograniczenia wydatków poprzez powrót do nauki zdalnej. Czy w Sosnowcu wrócą lekcje online?

W tym przypadku w grę wchodzą nie obostrzenia pandemiczne, a niska temperatura w budynkach szkół i przedszkoli i przymus ograniczenia zużycia prądu w budynkach użyteczności publicznej. Wiele samorządów zastanawia się nad tym, jak sprawić, aby uczniowie jak najdłużej mogli odbywać naukę stacjonarnie, co jest najkorzystniejsze nie tylko dla poziomu ich wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim rozwoju psychicznego.

Rosną koszty ogrzewania. Samorządy zmuszone do oszczędności

Duże koszty ogrzewania i energii elektrycznej już dziś zmuszają władze gmin i miast w województwie śląskim do znaczących ograniczeń, w tym zmniejszenia oświetlenia publicznego czy przykręcenia ogrzewania w budynkach instytucji publicznych zgodnie z rozporządzeniem premiera, który zobowiązał administrację rządową i samorządową do oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 10 procent od 1 października. Każda instytucja będzie musiała wdrożyć oszczędności.

Potężne podwyżki kosztów energii i opału sprawiły, że 7 października o godzinie 12.30 pod Sejmem RP rozpocznie się protest samorządów przeciwko gigantycznemu wzrostowi kosztów mediów.

Zatrzymajmy nieuzasadnione, gigantyczne podwyżki ceny energii! Nie pozwólmy, by mieszkańcom pozostała „Tylko ciemność”! Nie godzimy się na to, aby miasta i gminy musiały stawać przed dylematem czy zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby społeczeństwo lokalne musiało płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa! Tylko razem możemy powstrzymać gigantyczne podwyżki cen energii – pisał kilka dni temu na Facebooku Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Uczniowie w Sosnowcu wrócą do nauki zdalnej?

Koszty zakupu węgla i innych rodzajów opału na dotychczasowym poziomie zużycia przy wyższych stawkach za tonę mocno nadwyrężą budżety gmin, miast i powiatów, którym podlega edukacja. Oszczędności będą oznaczały konieczność obniżenia temperatury w budynkach szkół i przedszkoli, czyli niedostateczne ogrzewanie. Czy uczniowie w Sosnowcu będą zmuszeni do lekcji online?

Urząd Miasta w Sosnowcu uspokaja i wyjaśnia, że nie ma ryzyka posłania uczniów do domów i wprowadzenia lekcji online – z pewnością nie z powodu ogrzewania.