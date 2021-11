Warsztaty "Kreatywny Senior" – biżuteria z recyklingu w Zagłębiowskiej Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie uczestników warsztatów plastycznych „Kreatywny Senior”, przeznaczonych dla osób dorosłych. Warsztaty odbędą się we wtorek 23 listopada 2021 o godz. 17.00 w Sali Edukacyjnej Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0).

Warsztaty w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej

Listopadowe spotkanie będzie częścią obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, w związku z czym tym razem wykonana zostanie biżuteria z plastikowych butelek, w myśl zasady, by jak najczęściej wykorzystywać materiały nadające się do recyklingu. Dzięki tym prostym działaniom przyczyniamy się bowiem do ochrony środowiska i klimatu.

Spośród wielu materiałów nadających się do recyklingu postanowiono wykorzystać plastik, nadając mu „drugie życie” i tworząc niepowtarzalną biżuterię. Mediateka na spotkanie zaprasza wszystkich Kreatywnych Seniorów, którym nie są obojętne tematy związane z ekologią oraz wspólnym dbaniem o losy naszej planety. Wszelkie materiały potrzebne do wykonania biżuterii zapewnia Organizator.

Zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze zapisy w Informatorium (ul. Kościelna 11, poziom I) lub pod numerem telefonu 693 266 411. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.