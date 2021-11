W Sosnowcu otwarto rondo im. Praw Kobiet

We wtorek 23 listopada, w rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych, skrzyżowanie u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dęblińskiej i 3 Maja w Sosnowcu otrzymało nazwę Rondo im. Praw Kobiet. Podczas uroczystości otwarta została także galeria poświęcona prawom kobiet, zainstalowana w wyremontowanym przejściu podziemnym pod rondem Praw Kobiet. Wystawa prezentuje nie tylko najważniejsze sosnowiczanki w historii miasta, ale również tematy praw kobiet.

Petycja i inicjatywa w sprawie nadania nazwy Praw Kobiet jednemu z sosnowieckich rond była pomysłem Doroty Kurcz, którą wsparły Dziewuchy z Sosnowca. Pomysł poparł Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Ewa Szota, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

- To wielki dzień dla kobiet, które przez lata musiały walczyć i walczą dziś o swoje prawa. Cieszę się, że w Sosnowcu, w którym mam zaszczyt pełnić jako pierwsza kobieta w historii funkcję przewodniczącej rady miasta, udało nam się wspólnymi siłami doprowadzić do tego, że mamy rondo nazwane imieniem praw kobiet. To symbol. Bardzo ważny symbol, bo musimy pamiętać, że prawa nie są nam dawane, trzeba o nie walczyć - powiedziała Ewa Szota.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca nie ukrywał, że od samego początku popierał pomysł i inicjatywę, z którą wyszła Dorota Kurcz oraz Dziewuchy z Sosnowca.

- Sosnowiec to miasto, w którym od zawsze stykały się różne religie, kultury, poglądy polityczne. Bo można, a nawet trzeba się różnić, mieć różne poglądy, odmienne zdanie, ale w sprawach ważnych dla nas wszystkich mówić wspólnym głosem. Nie wiem dlaczego tak się stało, że to kobiety musiały walczyć o swoje prawa, a nam mężczyznom, facetom po prostu to dano. Dlatego musimy się upominać, my mężczyźni o prawa kobiet. Wskazanie miejsca w centrum Sosnowca to dobra lokalizacja do upamiętnienia tak ważnej społecznie kwestii, jaką są prawa kobiet. Polki jako jedne z pierwszych na świecie otrzymały prawa wyborcze, niespełna kilka tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wskazuje to na fakt, jak ważną dla całego społeczeństwa była kwestia praw kobiet. Nazwanie ronda w Sosnowcu Rondem Praw Kobiet jest ukłonem w stronę wszystkich działaczek, członkiń organizacji, które już w drugiej połowie XIX wieku organizowały spotkania i zjazdy w celu omówienia sytuacji gospodarczej kobiet - podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.