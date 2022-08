W Heliosie wakacje się nie kończą! 

Dowodem na to, że wakacyjny nastrój wciąż trwa, są nadchodzące premiery, które tradycyjnie przypadają na piątek, a w tym tygodniu także wyjątkowo - na środę! To doskonała okazja, żeby wejść w nowy rok szkolny w wielkim filmowym stylu. Na młodych widzów czekają dwa duże tytuły plus wyjątkowy Nocny Maraton Filmowy, a na starszych - polskie komedie i cykliczne spotkania filmowe. Wybór jest ogromny!

Kino Helios - repertuar

Co kręci kobiety, co podnieca mężczyzn, a czego się obawiają? Czy pech może przynieść szczęście? A może nawet miłość? Na te pytania widzowie znajdą odpowiedź w brawurowej komedii romantycznej „Szczęścia chodzą parami”, którą kina Helios zaprezentują przedpremierowo już w najbliższy weekend. Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof...

W najbliższy piątek premierę będzie miała animowana komedia „Jak zostałem samurajem”, która rozbawi całą rodzinę! Bo powiedzmy sobie szczerze: pies nie jest materiałem na samuraja. Co innego kot. Kot to urodzony samuraj. Ma wrodzoną grację, szybkość i pazury ostre jak samurajski miecz. Hank od szczeniaka marzy o tym, by zostać samurajem, dlatego przybywa na kocią wyspę, by pobierać nauki u słynnego wojownika. Legendarny złoczyńca, największy wróg kociego rodu, przypływa na wyspę, by przegnać z niej wszystkie koty. Tylko Hank może stawić mu czoła, ale nie zdoła zrobić tego sam. Musi przekonać kocią brać, że warto zaufać psu i stanąć łapę w łapę do walki!

Do kin powraca także kolejna część gorącej serii - film „AFTER 4. Bez siebie nie przetrwamy”. Tym razem widzowie zobaczą Tessę i Hardina w sytuacji, w której na jaw wychodzą ich rodzinne tajemniceŚ To najtrudniejsza z prób, na jaką wystawi ich los. Czy kochankowie docenią prawdziwe uczucie, gdy odkryją, że całe dotychczasowe życie było kłamstwem? Emocje, jakich dotąd nie było czekają na widzów już od najbliższej środy, 24 sierpnia.

Piątkowy wieczór przyniesie natomiast wyjątkową szansę na przypomnienie sobie wszystkich poprzednich części tego słynnego romansu podczas Nocnego Maratonu Filmowego. To będzie gorąca noc pełna uczuć, doznań i namiętności. Taka dawka emocji jeszcze długo po powrocie do domu nie pozwoli zasnąć żadnemu z widzów.

Helios zaprasza widzów także na pełną wzruszeń podróż z filmem „Gdzie śpiewają raki”. Pierwowzorem filmu stał się literacki bestseller, który może poszczycić się milionową sprzedażą na całym świecie. To historia niezwykle wrażliwej dziewczyny Kyi, która w młodości została porzucona przez własną rodzinę i dorastała samotnie na bagnach. Z dala od cywilizacji, wśród której o dziewczynie krążyły jedynie legendy, dochodzi do tragedii. Jak potoczą się losy Kyi i jak zachowają się mieszkańcy miasteczka? Ta historia porusza i na długo po seansie zostaje z widzami...

Kultura anime przechodzi w Polsce renesans i coraz więcej filmów trafia na ekrany kin. Tak też jest w przypadku ostatniego głośnego tytułu: „Dragon Ball Super: Super Hero”, który plasuje się już wysoko zarówno w światowym jak i polskim box office. Armia Czerwonej Wstęgi została pokonana przez Son Goku. Jej spadkobiercy stworzyli Najwyższych Androidów Gammę 1 i Gammę 2. Ci, jak sami się nazwali „Super Herosi” zaatakowali Piccolo i Gohana. Zbliża się katastrofa. Czas się przebudzić, Super Herosie!

28 sierpnia Filmowe Poranki Heliosa zapraszają najmłodszych widzów na spotkanie na dużym ekranie z Biedronką i Czarnym Kotem, ta dwójka superbohaterów czeka na widzów w ostatnią niedzielę wakacji. Dla tych, którzy jeszcze nie znają serii „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” to historia dwójki licealistów, Marinette i Adrien, którzy zostają wybrani na super-bohaterów Paryża. Każde z nich ma Miraculum - biżuterię dającą im nadludzką moc. Ich misją jest powstrzymanie Władcy Ciem, siejącego spustoszenie w całym mieście.

29 sierpnia Kino Konesera zaprosi widzów na komedię „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!” i za nic mają postanowienie poprawy. Najzabawniejsza francuska rodzina powraca, by znów rozbroić widzów humorem w trzeciej części wielkiego hitu „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. Tym razem do przebojowej ekipy z Christianem Clavierem na czele dołączają nowi teściowie, a to oznacza kolejne kłopoty dla bohaterów i jeszcze więcej salw śmiechu w salach kin!

1 września cykl Kultura Dostępna zaprezentuje film „Miłość jest blisko” - klasykę gatunku spod znaku kupidyna, w której dwójka głównych bohaterów zna się od dziecka, a szukają miłości nie tam, gdzie powinni! Gwiazdorska obsada i zabawne dialogi gwarantują dobrą zabawę.



