Uważaj na połączenia z numerów telefonów podszywających się pod banki!

Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają!

Jedną z metod, której używają cyberprzestępcy, aby wykorzystać naszą nieostrożność to spoofing telefoniczny, czyli fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki. Polacy pomimo coraz większej aktywności w przestrzeni cyfrowej, wciąż nie dysponują dostatecznie dużą wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa. Pamiętajmy - na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni.



Jak wygląda działanie przestępców? Do klienta banku zadzwonił ktoś, kto podał się za pracownika banku, w którym klient ma konto. Poinformował go, że bank zatrzymał podejrzany przelew w kwocie 500 zł z jego rachunku. Osoba podająca się za pracownika banku zapytała, czy to on realizował przelew. Klient zaprzeczył, więc rozmówca poinformował, że ktoś przejął dostęp do jego konta. Dalej fałszywy pracownik zapytał, czy ofiara ma konta w innych bankach. A ponieważ klient poinformował, że rzeczywiście ma inne konta to oszust wyjaśnił, że jego środki są zagrożone i trzeba je przekierować na bezpieczne konto techniczne.

Podobną sytuację przedstawia poniższy film:

Pamiętaj!

Pracownik banku nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do konta bankowego

Jeśli już zostaliśmy oszukani, powinniśmy natychmiast skontaktować się z bankiem i zablokować wszystkie kanały dostępu

Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.

