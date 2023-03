Trochę mrocznie, trochę strasznie. Familijne Pokazy Filmowe z sosnowiecką biblioteką!

Już 1 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy.

Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełny mrocznego humoru, a zarazem wzruszający film familijny o tym, że – tak naprawdę - czarownice mogą się kryć wszędzie! Uwaga – będzie trochę strasznie, dlatego film poleca się dzieciom od lat 8. Wstęp wolny.

Nudzi Ci się? Nie wiesz co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Gdzie można sprawdzić tytuł filmu?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis „TYTUŁ FILMU” zamieszczony w artykule reklamującym seans na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosi się kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na plakatach.

Uprzejmie informujemy, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu. Prosimy o punktualność! Organizator – w przypadku frekwencji przekraczającej możliwości Auli (200 miejsc) - zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia drzwi i odmówienia wstępu na pokaz. Prosimy o wyrozumiałość. - apeluje organizator.

1 kwietnia 2023 – Ekranizacja klasycznej powieści dla dzieci pióra Roalda Dahla. Po śmierci rodziców mały Bruno trafia pod opiekę kochającej babci, która za młodu przeżyła przerażające spotkanie z czarownicami. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że polujące na dzieci jędze wróciły, ucieka wraz z chłopcem na południe USA, by tam trafić prosto na tajny zlot czarownic! Czy odkryte przez Bruna złowieszcze zamiary jędz o przemienieniu wszystkich dzieci na świecie w myszy się powiedzie? A może chłopiec okaże się sprytniejszy?

Rok produkcji: 2020. Reżyseria: Robert Zemeckis. W rolach głównych: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci. Czas pokazu – 1:46:00