Szpital zza kulis, czyli o nieznanych zawodach szpitalnych

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których ośrodek nie mógłby poprawnie funkcjonować. Kto jeszcze pracuje w szpitalu i czym się zajmuje? Sprawdźmy jak wygląda dzień pracownika Centralnej Sterylizatorni – miejsca, do którego trafiają narzędzia medyczne po operacjach i zabiegach.

„Nieznane zawody szpitalne” to nowy cykl mini-reportaży przygotowanych przez Sosnowiecki Szpital Miejski opisujących codzienność często niedocenianych i niedostrzeganych zawodów szpitalnych. W pierwszej części szpital uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje, na czym polega praca operatora w Centralnej Sterylizatorni, czyli miejscu, w którym przygotowywany jest sprzęt medyczny zanim trafi do rąk lekarzy czy pielęgniarek.

Na sukces szpitala, rozumiany jako zdrowie naszych pacjentów pracuje wiele osób. Wszyscy tworzymy jeden zespół i każdy jego członek odgrywa bardzo ważną rolę. Prezentując szpitalne zawody, które pracują niejako „w tle”, chcemy oddać szacunek za wysiłek, jaki wkładają te osoby w codzienną pracę, zapewniając najwyższy poziom usług świadczonych przez Sosnowiecki Szpital Miejski – mówi Aneta Kawka, prezes szpitala.

Co dzieje się z narzędziami chirurgicznymi po operacji?

Po każdym zabiegu czy operacji narzędzia wielokrotnego użytku są dokładnie myte i sterylizowane, aby mogły zostać bezpiecznie użyte ponownie. W tym celu personel medyczny każdorazowo odkłada użyte przyrządy do kontenerów i do tzw. „szafy”, czyli specjalnego wózka transportowego na brudne narzędzia. Następnie wózek z zestawami chirurgicznymi, sprzętem anestezjologicznym, endoskopowym itp. trafia do Centralnej Sterylizatorni. Narzędzia odbierane są również z bloku porodowego, oddziałów i przychodni szpitalnych.

Brudna-Czysta-Sterylna

Cały proces rozpoczyna się w tzw. Strefie Brudnej, gdzie wózek jest wypakowywany. Następuje selekcja narzędzi w zależności od typu instrumentu i wstępne czyszczenie w myjni ultradźwiękowej. Na tym etapie personel dokonuje także pierwszego sprawdzenia przyrządów pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Następnie wszystko rozkładane jest w specjalnych koszykach, które pracownik umieszcza w przelotowych myjniach-dezynfektorach, gdzie odbywa się mycie i dezynfekcja. Proces termiczny odbywa się w temperaturze 93°C, a chemiczny 55°C.

Po wszystkim sprzęt medyczny trafia do Strefy Czystej, gdzie jest sprawdzany pod kątem sprawności, czystości oraz konserwowany w zależności od potrzeby. Narzędzia chirurgiczne są kompletowane według spisów np. zestaw do cięcia cesarskiego lub zestaw do kończyny dolnej. Co ciekawe, w niektórych zestawach do skomplikowanych operacji znajduje się nawet kilkadziesiąt różnych narzędzi i przyrządów, które trafiają na jedną czterech sal operacyjnych: urazowo-ortopedyczną, chirurgii ogólnej, urologii i ginekologii. Po złożeniu zestawu jest on pakowany w kontener, rękaw papierowo-foliowy lub dwie warstwy włókniny. Natomiast narzędzia pojedyncze i pozostały sprzęt medyczny są pakowane w rękawy papierowo-foliowe. Opakowania do sterylizacji spełniają specjalistyczną normę PN EN ISO 11607-1:2006.

Tak spakowane narzędzia trafiają do autoklawów przelotowych do ostatecznej sterylizacji. Proces ten odbywa się w temp. 134 lub 121°C. Narzędzia i sprzęt medyczny wykonane z wrażliwych materiałów sterylizowane są również w niskiej temperaturze, za pomocą tlenku etylenu w temp. 55°C lub plazmy w temp. 42°C. Wszystkie procesy dezynfekcji i sterylizacji są monitorowane testami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, co potwierdza ich sterylność, a wszystko jest ściśle dokumentowane.

Po zakończonej sterylizacji, gotowe do użycia przyrządy trafiają do Strefy Sterylnej, gdzie czekają na transport do bloków operacyjnych, oddziałów czy przychodni. Dzięki pracownikom Centralnej Sterylizatorni, każdego dnia przed rozpoczęciem zabiegów i operacji gotowe są narzędzia, które po raz kolejny posłużą personelowi medycznemu do ratowania zdrowia i życia pacjentów.