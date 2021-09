SZCZEPanek, Eko Piknik i food trucki w Parku Sieleckim

Najbliższy weekend, który warto spędzić w Parku Sieleckim. Tam ponownie pojawią się food trucki, ale także odbędzie się Eko Piknik oraz przyjedzie SZCZEPanek.

Na pierwszy ogień idzie „Smaczne zakończenie lata z Inwazją FoodTrucków”. Wielka wyżerka rusza już w czwartek. Tradycyjnie na miejscu kilkanaście pojazdów z jedzeniem, a w nich kuchnia z całego świata: azjatyckie pierożki, wafle bąbelkowe, amerykańskie burgery i tosty serowe, ramen, dania z woka, azjatyckie burgery, meksykańskie potrawy, frytki belgijskie, lody tajskie i nie tylko.

Inwazja rusza w czwartek o godzinie 15 i potrwa do niedzieli, do godziny 20. To 4 dni pysznego jedzenia. W niedzielę w Parku Sieleckim odbędzie się za to Eko Piknik.

- Zależy nam na tym, aby uczyć dzieci ekologii od najmłodszych lat. W trakcie pikniku nauczą się segregacji odpadów, ale też dowiedzą się, jak wygląda recykling - mówi Bartosz Wydra, prezes MPGO Sosnowiec.

Na miejsce przyjedzie Śmieciarka Miecia

To nic innego, jak mobilna strefa edukacyjna, zaaranżowana w śmieciarce. Nie jest to jednak zwykła śmieciarka: w jej wnętrzu nie znajdują się odpady, a interaktywna wystawa pokazująca, że są one wartościowymi surowcami. Na zewnątrz za to jest wielka zjeżdżalnia.

Ponadto w trakcie pikniku odbędą się warsztaty krawieckie, gdzie będzie można uszyć własną ekotorbę lub woreczki na warzywa, ekologiczne animacje, warsztaty z drukiem 3D, strefa dla najmłodszych oraz konkursy z nagrodami.

Również w niedzielę, między godziną 12 a 18, w Parku Sieleckim stanie SZCZEPanek. Każdy będzie mógł się zaszczepić jednodawkowym preparatem J&J. Nieopodal na mieszkańców będą również czekali rachmistrzowie spisowi, aby sosnowiczanie mogli wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Warto, bo czas na to upływa wraz z końcem września.

Wszystkich zapraszamy także do tzw. strefy chilloutu, gdzie czekają leżaki przy piasku, a tuż obok znajduje się strefa rozrywkowa, gdzie nie tylko można się posilić, ale też zrelaksować, posłuchać muzyki i potańczyć.

Śmieciarka Miecia swojej podróży po Sosnowcu nie kończy w niedzielę. Pojawi się także w tygodniu, w innych częściach miasta. Od godziny 9.30 do 15.30 będą w niej odbywały się warsztaty edukacyjne dla dzieci, a po nich, do 17.30, Miecia będzie czekała na mieszkańców.

Gdzie przyjdzie edukacyjna śmieciarka?