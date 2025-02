Świadczenie 800 plus – ważne terminy i dane dla rodziców

Rodzice i opiekunowie mogą od 1 lutego składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 1,1 mln wniosków na 1,7 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko przyznawane jest bez względu na dochód i obejmuje dzieci do ukończenia 18 lat. Nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r.

Wnioski składane tylko elektronicznie

Rodzice mogą złożyć wniosek o 800 plus jedynie online, za pośrednictwem:

- Jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, to rodzic może utworzyć w aplikacji mZUS wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.